أخطاء شائعة تسرّع من ظهور التجاعيد

المستقلة /-ظهور تجاعيد الوجه عادة ما يكون مرتبطاً بالتقدم في العمر عند الرجال والنساء على حد سواء، لكن لدى البعض قد تظهر هذه الخطوط والترهلات قبل أوانها ما يسبب إزعاجاً كبيراً لا سيما للسيدات.

وحول ذلك، لفت الخبراء إلى وجود بعض الأخطاء الشائعة والعادات التي تسبب تسريع آليّة شيخوخة الجلد، ومنها:

إهمال تطبيق كريم الحماية من الشمس: تتمتع أشعة الشمس بتأثير إيجابي على الصحة ولكن الإفراط في التعرّض لها يمكن أن يسرّع في شيخوخة البشرة.

فرك العينين بقوة: تسبب ضغوطاً على مقلة العين كما تلحق الضرر ببشرة محيط العينين كونها تؤدي إلى تلف أنسجة الإلستين المكوّنة للبشرة.

استهلاك الكثير من السكر: يتسبب في جعل ألياف الكولاجين المكونة لأنسجة البشرة أكثر قساوةً، مما يؤدي إلى تسريع ظهور التجاعيد وعلامات الشيخوخة.

عدم الكفاية في النوم: عدم الحصول على كفايتنا من النوم فيحول دون تجدد الخلايا ويتسبب في ظهور الهالات الداكنة والتجاعيد المبكرة في منطقة محيط العينين.

التعرّض باستمرار لضوء الشاشات الإلكترونيّة: الضوء الأزرق المنبعث من هذه الشاشات فيساهم في تسريع ظهور علامات الشيخوخة على البشرة.

استعمال الأغطية القطنية للوسائد: تتسبب الأغطية القطنية بجفاف البشرة كونها تمتصّ رطوبة الجلد، وهذا ما يُسرّع في إمكانية ظهور التجاعيد عليها.

الإدمان على التدخين: يتسبب في تكسير ألياف الكولاجين والإلستين المسؤولة عن ليونة البشرة فيفقدها حيويتها ويُسرّع في ظهور علامات الشيخوخة والإرهاق.