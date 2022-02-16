أخطاء شائعة تجعل بطارية هاتفك تنفذ دون أن تعلم

أخطاء شائعة تجعل بطارية هاتفك تنفذ دون أن تعلم

المستقلة /- لا شيء أسوأ من الانتظار لساعة أو اثنين حتى يكتمل شحن بطارية الهاتف تماماً، ثم لا تمضي سوى ساعات قليلة ويبدأ الهاتف في إرسال إشارات التنويه بنفاذ شحن البطارية، فتتحول فجأة لهذا الشخص الذي يبحث بهرولة عن مكان لشحن الهاتف أو تصابي بالإحباط عندما تكتشف نسيانك للشاحن في المنزل.

ولكن وبما أن علاج أية مشكلة يبدأ من معرفة أسبابها، لذا سوف نستعرض في هذا المقال أشهر الأسباب المؤدية لنفاذ شحن البطارية سريعاً:

1. ترك عدد كبير من التطبيقات مفتوحة في الموبايل حتى ولو كنت لا تستخدمها.

2. استخدام إضاءة عالية للهاتف يسبب أيضاً نفاذ شحن البطارية سريعاً.

3. بعض التطبيقات مثل تطبيق Google Maps تستهلك بيانات الإنترنت لتحديد موقعك باستمرار وهو ما يحرق بطارية الهاتف.

4. عدم تحديث نظام تشغيل الموبايل مثل أندرويد وiOS من الأسباب المؤدية لنفاذ البطارية سريعاً أيضاً، فأنظمة التشغيل الحديثة مدعمة بتعديلات وحلول لمشاكل عديدة في أنظمة التشغيل القديمة ومن ضمنها نفاذ شحن البطارية سريعاً.

5. ضبط الجهاز على الاتصال بالواي فاي طوال الوقت يسحب شحن البطارية، فمن الأفضل غلق هذه الخاصية.

6. فتح استقبال إشعارات جميع التطبيقات الموجودة في جهازك مثل تطبيقات التواصيل الاجتماعي والألعاب من الأشياء المدمرة للبطارية.

7. استخدام أنواع رديئة الجودة من الشواحن يؤثر بشكل سلبي على هاتفك، لذا يفضل دائماً استخدام الأنواع الأصلية للحفاظ على عمر البطارية لأطول فترة ممكنة.