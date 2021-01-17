أحمد ياسين يقترب من الدوري التركي

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(المستقلة) اقترب الدولي العراقي أحمد ياسين، لاعب هاكن السويدي احمد ياسين من الانتقال الى أحد أندية دوري السوبر التركي.

وقال زيد ياسين شقيق اللاعب في تصريحات صحفية: “شقيقي أحمد ياسين تلقى عرضا رسميا من نادي دينيسلي سبور التركي للانتقال إليه في الانتقالات الشتوية الحالية”.

وأتم: “ياسين يدرس العرض جيدا قبل اتخاذ القرار النهائي، فكرة اللعب بالدوري التركي تعجبه كثيرا”.

وكانت وسائل إعلام سويدية قد أكدت مؤخرا أن ياسين سيسافر إلى تركيا قريبا للتوقيع مع دينيسلي سبور.

 

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