أحمد حلمي يتلقي هذه الهدية من أحد متابعيه

المستقلة/- منى شعلان/ نشر الفنان المصري أحمد حلمي عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام ، صورة لهدية تلقاها من أحد متابعيه.

وجاءت هذه الهدية عبارة عن صورة مرسومة تجمعه بوالده الراحل، وعلق حلمى عليها قائلاً: “إيه الحلاوة دي، بجد أحلى هدية، شكرا شكرا شكرا، أبويا قدوتي الله يرحمك وحشتني”.

وفى سياق آخر كشفت الفنانة منى زكي ، مؤخراً عن سبب عدم مشاركة زوجها الفنان أحمد حلمي لأعمالها السينمائية خلال الفترة الماضية، عبر حسابها على موقع إنستغرام ، وكتبت قائلة:”عارفين ليه أنا وحلمي ماعملناش فيلم مع بعض لحد دلوقتي؟، علشان في البيت كل يوم في فيلم!، ولا ايه يا حلمي؟”.

وكانت آخر الأعمال التي تشارك بها الفنان أحمد حلمي وزوجته الفنانة مني زكي فيلم “سهر الليالي”والذي طرح عام 2003، وشارك ببطولته عدد كبير من النجوم ابرزهم الفنان شريف منير وعلا غانم وجيهان فاضل وخالد أبوالنجا وحنان ترك وفتحي عبدالوهاب والراحل سامي العدل ورجاء الجداوي ومن تأليف تامر حبيب وإخراج هاني خليفة.

يشار إلى أن آخر أعمال أحمد حلمي فيلم “خيال مآته” وشارك في بطولته منة شلبي وخالد ‏الصاوي وبيومي فؤاد ولطفي ‏لبيب ‏وعبد الرحمن ‏أبو زهرة وغيرهم من النجوم، سيناريو وحوار عبد الرحيم ‏كمال ومن إخراج خالد مرعي‎.

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