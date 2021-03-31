أحمد حلمي ومنى زكي يشعلان إنستغرام بهذا الفيديو

المستقلة/- منى شعلان/ خطف النجمان أحمد حلمي وزوجته منى زكي، الأنظار إليهما ، بعد ظهورهما من خلال فيديو كوميدي وهما يجسدان أحد تحديات تطبيق التيك توك الشهير.

واختار الثنائي مشهدا من الفيلم المصري “أمير البحار” للنجم محمد هنيدي، وعلق حلمي قائلاً: “إن شاء الله مش هيكون آخر فيديو لاننا حبيشنا الموضوع أوي”.

وسرعان ما تفاعل الجمهور مع الفيديو وحاز على إعجابهم كما حصد مشاهدات عالية في ساعات قليلة من نشره عبر الحساب الشخصي للفنان أحمد حلمي بموقع الصور والفيديوهات إنستغرام.

وفى سياق متصل شارك الثنائي أحمد حلمي ومنى زكي في إعلان جديد لأحد الهواتف المحمولة، كشفا فيه عن سبب عدم تعاونهما فنيا.

وظهر أحمد حلمي ومنى زكي خلال الإعلان، في مشهد تمثيلي تتغير طبيعته مع تغير طريقة استخدام كاميرا الهاتف المحمول، وكتب حلمي معلقًا على الإعلان: “عارفين ليه أنا ومنى ما عملناش فيلم مع بعض لحد دلوقتي؟”، أجاب: “عشان في البيت كل يوم في فيلم! ولا إيه يا مني ؟”.

على جانب آخر، تشارك منى زكي في الموسم الرمضاني المقبل 2021 بمسلسل “لعبة نيوتن” ويشارك في بطولته محمد ممدوح، محمد فراج، سيد رجب، عائشة بن أحمد ومايان السيد، تأليف وإخراج تامر محسن.