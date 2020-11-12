أحمد الجبوري : تم ترحيل أزمة الرواتب لثلاث أشهر فقط 

Man using a ATM

المستقلة /سرى جياد/صرح النائب أحمد الجبوري أن أزمة الرواتب لم تحل وتم ترحيلها لثلاث فقط. 

وقال الجبوري في تغريدة له على حسابه في منصة تويتر “لاحلول جذرية للتعامل مع الأزمة المالية وعلى الحكومة أن تصارح الشعب أين ذهبت الأموال وكم بقي لدى البنك المركزي من احتياطي العملة الصعبة “.

وتابع كم هي الأموال التي خرجت من البنك في العملة وتهريبها خارج العراق دون رقابة وحساب.

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