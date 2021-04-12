أحمدي نجاد: بوفاة خامنئي ستنهار الجمهورية الإيرانية

المستقلة /… يواصل الرئيس الإيراني السابق أحمدي نجاد إطلاق تصريحات لاذعة للنظام ولكبار المسؤولين.

وفي آخر تصريح جريء له نقله مستشاره السابق،‌ قال عبد الرضا داوري “يعتقد الرئيس أحمدي نجاد، أن نظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية، سينهار مع وفاة المرشد علي خامنئي”.

وفي مقابلة مع موقع “عصر إيران” نشرت اليوم الاثنين، أضاف داوري أن ” نجاد يتابع باستمرار الحالة الصحية للمرشد الأعلى للنظام”.

إلى ذلك، رأى أن “الاضطرابات الاجتماعية” في إشارة إلى الاحتجاجات، تشكل إحدى العوامل التي قد تسهم في سقوط النظام.

كما أشار إلى أن “أحمدي نجاد يأمل في حال انهار النظام الديني في البلاد بدعم من بعض الدول الأجنبية، بأن يصبح هو رائد التغيير السياسي”.

يشار إلى أن سيناريو إنهيار نظام ولاية الفقيه بوفاة المرشد الحالي، مطروح في الأوساط السياسية الداخلية وضمن صفوف المعارضة لكون النظام في البلاد فردي يحتكر في ظله المرشد بصفته الولي الفقيه السلطة بالمطلق، كما يحدد السياسات العامة للنظام ويتخذ القرارات السيادية، ويشرف على عمل السلطات الثلاث، فضلاً عن أنه القائد الأعلى للقوات المسلحة..

يذكر أن محمود أحمدي نجاد يعتبر الآن عضوا معینا من قبل المرشد الإيراني في مجمع تشخيص مصلحة النظام، وقد تعرض لانتقادات واسعة النطاق في السنوات الأخيرة بسبب تصرفات حكومته 2005-2013، التي يقول معارضيه إنها ضالعة في انتشار الفساد ونهب الأموال والقمع الشديد للمعارضة والتزوير في انتخابات 1988 بدعم من الحرس الثوري والمرشد الأعلى للنظام. (النهاية)

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

رياضية

القوة الجوية يوضح حقيقة اعتقال لاعبه

رياضية

الاتحاد الآسيوي يعلن موقف “الفار” في دوري الأبطال

اخر الاخبار

أحمدي نجاد: بوفاة خامنئي ستنهار الجمهورية الإيرانية

اخبار العراق

رئيس الجمهورية يوقع المرسوم الخاص باجراء الانتخابات في 10 تشرين الأول

اخبار العراق

العراق رسميا حظر التجوال من 8 مساءً وحتى الساعة 5 مع تقليص الدوام

اخبار العراق

العراق يسجل قرابة 8 آلاف إصابة خلال 24 ساعة و 44 حالة وفاة

اخر الاخبار

الكويت.. إيقاف تنفيذ عقوبة المعلمة المصرية في قضية وفاة طالب

اخر الاخبار

الكويت.. إيقاف تنفيذ عقوبة المعلمة المصرية في قضية وفاة طالب

اخبار مصر

رسالة غامضة بين شيرين ودينا الشربيني..وعمرو دياب “ترند”

اخر الاخبار

ارتفاع كبير بمبيعات المركزي العراقي بلغ 174 مليوناً و268 الف دولار

اخبار العراق

برهم صالح للسفير التركي : يجب احترام سيادة الدول ورفض التدخلات والاعتداءات

اخبار مصر

الأردن.. إغلاق المطاعم ومحلات المشروبات الروحية خلال نهار رمضان

اخبار العراق

المنتخب العراقي يلاعب طاجكستان تحضيراً للتصفيات بالبصرة

اخبار مصر

مصر تطلب من روسيا التدخل في ملف سد النهضة لهذا السبب

اخبار العراق

قاسم الاعرجي من طهران : تنظيم داعش مرتبط بأمريكا

رياضية

اعتقال نجم القوة الجوية ومنتخب العراق بعد الوصول إلى الإمارات

اخبار مصر

وزير الخارجية المصرى يرد على سؤال حول عودة سوريا إلى الجامعة العربية