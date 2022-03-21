أحلام تنفعل على الجمهور وتصدم الجميع بإسلوبها

المستقلة /- أثارت الفنانة الإماراتية أحلام الجدل بسبب الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والذي تظهر فيه وهي منفعلة على بعض المعجبين الذين أرادوا التقاط صورة معها أثناء تواجدها في حفل الميوركس دور في أتلانتس دبي، وتطالبهم بالإبتعاد عنها، قائلة: “بعدوا الشباب عني”.

ويبدو ان الازدحام حول أحلام جعلها تنفعل وتغضب، وبعد ان تعرضت للإنتقاد من قبل المتابعين، وبعض الصفحات الفنية التي اتهمت أحلام عبر مواقع التواصل انها منزعجة من الجمهور وطالبتهم الابتعاد عنها، وبدورها ردت الفنانة، عبر حسابها على “تويتر”، وكتبت: ” ما قلت بعدوا شوي..قلت بعد شوي..نادين نسيب نجيم كانت تكرم فمن المستحيل أن التقط الصور مع 100 شخص في ذلك الوقت”.

ورغم الجدل الذي رافق تواجدها في حفل توزيع جوائز موريكس دور 2022، خطفت أحلام الأنظار التي حضرت برفقة زوجها رجل العمال مبارك الهاجري، كما حصلت على جائزة النجمة الغنائية الخليجية العربية للعام، وصاحبة أفضل ألبوم غنائي وتميّز أغنية “حزين”، وارتدت فستان باللون الأزرق الفاتح، بقصة الأكتاف المكشوفة والأكمام الطويلة المنتفخة، مزين بالتطريزات، واعتمدت تسريحة الشعر المنسدل والمموّج، ومكياج السموكي القويّ.

هذا وطرحت أحلام مؤخرا أغنية جديدة تحمل عنوان عالم في قلب دولة، عبر اليوتيوب، وحصدت الأغنية إعجاب جمهورها، حيث سلطت الضوء في الأغنية على معالم الإمارات السبع وأهم نقاط الجذب السياحي فيها.

 

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