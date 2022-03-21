أحلام تحيي حفلاً غنائيًا في البحرين في عيد الفطر

المستقلة /- تحيى النجمة الإماراتية أحلام، حفلا غنائيا في البحرين، يوم 3 مايو في عيد الفطر، ومن المقرر أن تقدم أحلام باقة مميزة من أشهر أغنياتها المحببة لدى جمهورها وشوقت أحلام، متابعيها للحفل، قائلة: “أهل البحرين جايلكم فى العيد 3 مايو على مسرح الدانة”.

وأحيت النجمة أحلام، حفل غنائى في أول شهر فبراير ليلة غنائية في المملكة العربية السعودية ضمن فعاليات موسم الرياض، وذلك ضمن الحفلات التي يحييها نجوم الغناء والطرب في مختلف الأماكن.

وكشفت النجمة الإماراتية أحلام عن ارتدائها فستان مرصع بخيوط الذهب والمرايات خلال حفلها فى إكسبو 2020 بدبي، والفستان من تصميم المصمم اللبناني العالمي زهير مراد، ونشرت أحلام مجموعة صور لها وهي تتألق بفستان أزرق عبر حسابها بموقع “انستجرام”، مصحوبة بتعليق :” استوحيت فستاني من التطريز الإماراتي الخليجي العربي مرصع بالمرآيات وخيوط الذهب المعتقة”.

وتابعت: “كما أضفت عليه أنا والمصمم العالمي زهير مراد الطابع الأندلسي ليليق بي كفنانة اماراتية أمثل دولتي الإمارات في هذا الحدث العظيم التاريخي.. وامثل الوطن العربي واحببت أن القى تحية اماراتية عربية على كل العالم بأسره بثلاث لغات ..العربي والانجليزية والفرنسية”.

DXN GEMpyuri

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

رياضية

القوة الجوية يواجه صعوبة في إعداد اللاعبين بغية الاستعداد لدوري ابطال آسيا

اخر الاخبار

6 أطعمة يمكن تقديمها لطفلك لرفع مناعته

اخر الاخبار

الدفاع العراقية تسلم دفعة جديدة من مستحقات “الشهداء والمعدومين”

اخبار العراق

شرطة ميسان : اعتقال متهمة بسرقة منزل أقاربها في إحدى مناطق

الاخبار

صحيفة سعودية: ذهاب الحلبوسي وبارزاني مع الصدر سهل عملية تمزيق البيت الشيعي

اخر الاخبار

أحلام تحيي حفلاً غنائيًا في البحرين في عيد الفطر

الاخبار

الاتحاد الكردستاني : هذا علاقة ازمة رئاسة الجمهورية بالبيت الكردي

الاخبار

الاتحاد الكردستاني : هذا علاقة ازمة رئاسة الجمهورية بالبيت الكردي

الاخبار

عضو بالعصائب: هذا الخلاف الوحيد الممكن في عملية الترشيح

الاخبار

الاتحاد الأوروبي يبحث حظر النفط الروسي

الاخبار

10 أطعمة مهمة لمريض ضغط الدم المرتفع

الاخبار

زيلينسكي يرى القدس الحل لانهاء الحرب الروسية

اخبار العراق

اليوم الاثنين .. سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في بغداد و المحافظات

الاخبار

خبير سياسي: المال السياسي لن يحقق الاهداف

الاخبار

صحيفة : امريكا تلبي طلب السعودية في هذا الامر

اخر الاخبار

القانون : جميع الأبواب مفتوحة مع التيار الصدري لإعادة ترتيب البيت الشيعي

اخر الاخبار

هل بوتين مجنون أو مريض نفسيًا؟