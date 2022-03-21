أحلام تحيي حفلاً غنائيًا في البحرين في عيد الفطر

أحلام تحيي حفلاً غنائيًا في البحرين في عيد الفطر

المستقلة /- تحيى النجمة الإماراتية أحلام، حفلا غنائيا في البحرين، يوم 3 مايو في عيد الفطر، ومن المقرر أن تقدم أحلام باقة مميزة من أشهر أغنياتها المحببة لدى جمهورها وشوقت أحلام، متابعيها للحفل، قائلة: “أهل البحرين جايلكم فى العيد 3 مايو على مسرح الدانة”.

وأحيت النجمة أحلام، حفل غنائى في أول شهر فبراير ليلة غنائية في المملكة العربية السعودية ضمن فعاليات موسم الرياض، وذلك ضمن الحفلات التي يحييها نجوم الغناء والطرب في مختلف الأماكن.

وكشفت النجمة الإماراتية أحلام عن ارتدائها فستان مرصع بخيوط الذهب والمرايات خلال حفلها فى إكسبو 2020 بدبي، والفستان من تصميم المصمم اللبناني العالمي زهير مراد، ونشرت أحلام مجموعة صور لها وهي تتألق بفستان أزرق عبر حسابها بموقع “انستجرام”، مصحوبة بتعليق :” استوحيت فستاني من التطريز الإماراتي الخليجي العربي مرصع بالمرآيات وخيوط الذهب المعتقة”.

وتابعت: “كما أضفت عليه أنا والمصمم العالمي زهير مراد الطابع الأندلسي ليليق بي كفنانة اماراتية أمثل دولتي الإمارات في هذا الحدث العظيم التاريخي.. وامثل الوطن العربي واحببت أن القى تحية اماراتية عربية على كل العالم بأسره بثلاث لغات ..العربي والانجليزية والفرنسية”.