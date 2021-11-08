أحكام مختلفة لتجار المواد المخدرة والمتعاطين في ميسان

المستقلة/- أصدرت محكمة جنايات ميسان أحكاما مختلفة، من بينهما حكمين بالسجن المؤبد عن جريمة المتاجرة وترويج المواد المخدرة.

وقال المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى إن “المحكمة نظرت في ستة دعاوى لمتاجري مخدرات، قضت فيهما على مدانين اثنين بالسجن المؤبد بحق كل واحد منهما بعدما ضبطت بحوزتهما على (1) كيلو و (25) ملغرام من مادة الكرستال يقومون ببيعها إلى محافظة السماوة “.

وأضاف أن “المحكمة أصدرت حكمين على مدانين اثنين بالسجن لمدة خمس عشرة سنة على كل واحد منهما، ضبط بحوزتهم (844) ملغرام من مادة الكرستال المخدرة “.

وتابع أن “محكمة جنايات ميسان اصدرت ايضا حكمين على مدانين اثنين بالحبس الشديد ثلاث سنوات على كل واحد منهما عن جريمة التعاطي وترويج المواد المخدرة ” .