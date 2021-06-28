أحكام مختلفة بالسجن لمدانين بتهمة الخطف والمساومة في ميسان

المستقلة/- أصدرت محكمة جنايات ميسان/ الهيئة الأولى سبعة احكام بالسجن لمدة خمس عشرة سنة لكل حكم على مدانين اثنين لقيامهم بجرائم خطف ومساومة في المحافظة.

وأفاد المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى “أن المدان الأول صدرت بحقه أربعة احكام بالسجن لمدة خمس عشرة سنة لكل حكم أي ما مجموعه (ستين سنة )،لافتا إلى ان “المدان الثاني صدرت بحقه ثلاثة احكام بالسجن لمدة خمس عشرة سنة لكل حكم أي ما مجموعه (خمسة وأربعين سنة )”

وأضاف أن”المدانين تم الحكم عليهم وفقا لاحكام المادة (الرابعة بدلالة المادة الثانية/8) من قانون مكافحة الإرهاب رقم (13) لسنة 2005 “.