أحدهما متهم بجريمة قتل .. اعتقال تاجري مخدرات في كربلاء

المستقلة / علي النصر الله / .. أعلنت شرطة كربلاء ، مساء الاثنين ، اعتقال شخصين بتهمة تجارة المخدرات أحدهما مطلوب بجريمة قتل في النجف قبل عدة أشهر ، وأكدت ضبط مخدرات واسلحة بحوزتهم .

وقال مصدر أمني في تصريح لــــ ( المستقلة ) إن “المعتقلين كانوا هاربين من محافظة النجف الأشرف وكانوا يختبئون في كربلاء “.

وأوضح إن عملية الاعتقال استندت الى معلومات أمنية “. منوها الى إن “المعتقلين اعترفوا القيام بتجارة المخدرات، إضافة الى قيام أحدهم بتنفيذ جريمة قتل في النجف الاشرف “.

وأشار الى ضبط مواد مخدرة بحوزة المتهمين بمقدار “(28 غرام) من مادة الكريستال المخدرة مع ميزان الكتروني وأدوات تعاطي مع قنابل يدوية هجومية عدد(2) مع بنادق عدد (3) ومسدسات عدد (3) مع عتاد متنوع ، وتمت إحالتهما إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية بحقهما لينالا جزائهما العادل وفق القانون “.