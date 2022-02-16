أجهزة حديثة ومن مناشيء عالمية لرصد التلوث في ميسان

المستقلة/-علي قاسم الكعبي/..كشفت بيئه محافظة ميسان، الأربعاء، عن تسلمها أجهزة جديدة  لرفد  مختبراتها بأجهزة حديثة ومتطورة ومن مناشيء عالمية.

وقال مدير الدائرة  الدكتور باسم محمد حبين ”  ان الوزارة تعاقدت مع مكتب الساطع العلمي لتجهيز ونصب اجهزة مختبرية لمديرية بيئة ميسان لقياس الملوثات في الماء والهواء والتربة ضمن تخصيصات صندوق شؤون البيئة .

واوضح ان الاجهزة المختبرية التي استلمتها المديرية اليوم تأتي ضمن الاستراتيجية والرؤى التي اتبعتها الإدارة الحالية لمديرية لرفدها بالأجهزة والمعدات سعيا منها لرفع أداء عمل مختبرات المديرية ( الكيمياوية والبيولوجية ) للارتقاء بالفحوصات المختبرية لضمان الدقة والاحترافية في ذلك وحسب المواصفات القياسية لعموم مختبرات البيئة .

وأضاف حبين ” ان الاجهزة المتعاقد عليها تضمنت ( جهاز الماء اللا ايوني انكليزي المنشأ ، جهاز تعقيم (٥٠ ) لتر ياباني المنشأ ، وافران كهربائية مختبرية اثنان سعة (٥٠ /٢٦٠لتر ) الماني المنشأ ، جهاز فحص DO الماني المنشأ ، اجهزة تقطير اثنان الماني المنشأ ، ميزان حساس ٤ مراتب الماني المنشأ ، حاضنة بيولوجية (٥٠) لتر الماني المنشأ ، جهاز  WTW ، وجهاز flamer انكليزي المنشأ)

ولفت الى انه من المؤمل ان تدخل هذه الاجهزة العمل المختبري الاسبوع المقبل وذلك بعد اجراء عمليات التنصيب والتشغيل وإعطاء دورة للعاملين عليها ضمن العقد المبرم مع الجهة المتعاقد مها لضمان انسيابية عمل هذه الاجهزة داخل المختبرات البيئية

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