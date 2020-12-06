أتليتيكو يتصدر الدوري الإسباني بعد فوزه السابع على التوالي

أتليتيكو يتصدر الدوري الإسباني بعد فوزه السابع على التوالي

المستقلة /… واصل أتليتيكو مدريد انتصاراته المتتالية وفاز 2-صفر على ريال بلد الوليد بفضل هدفي توماس ليمار وماركوس يورينتي ليتصدر دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.

وسجل لاعب الوسط الفرنسي ليمار هدفه الأول منذ أبريل 2019 ليفتتح التسجيل في الدقيقة 56 بعدما قابل كر عرضية من كيران تريبيير بعد هجمة مرتدة سريعة.

وحسم يورينتي الانتصار بعد تمريرة أخرى من تريبيير واجتاز مدافعا بسرعة وبقوة ثم سجل الهدف في الدقيقة 72.

وحقق أتليتيكو فوزه السابع على التوالي ليصبح رصيده 26 نقطة من عشر مباريات وبفارق نقطتين عن ريال سوسيداد الذي خاض 11 مباراة.

وسيلعب أتليتيكو في الجولة المقبلة في ضيافة جاره وغريمه ريال مدريد حامل اللقب. (النهاية)