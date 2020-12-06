أتليتيكو يتصدر الدوري الإسباني بعد فوزه السابع على التوالي

تابع اخر الاخبار على قناة التيليجرام

المستقلة /… واصل أتليتيكو مدريد انتصاراته المتتالية وفاز 2-صفر على ريال بلد الوليد بفضل هدفي توماس ليمار وماركوس يورينتي ليتصدر دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.

وسجل لاعب الوسط الفرنسي ليمار هدفه الأول منذ أبريل 2019 ليفتتح التسجيل في الدقيقة 56 بعدما قابل كر عرضية من كيران تريبيير بعد هجمة مرتدة سريعة.

وحسم يورينتي الانتصار بعد تمريرة أخرى من تريبيير واجتاز مدافعا بسرعة وبقوة ثم سجل الهدف في الدقيقة 72.

وحقق أتليتيكو فوزه السابع على التوالي ليصبح رصيده 26 نقطة من عشر مباريات وبفارق نقطتين عن ريال سوسيداد الذي خاض 11 مباراة.

وسيلعب أتليتيكو في الجولة المقبلة في ضيافة جاره وغريمه ريال مدريد حامل اللقب. (النهاية)

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

ضربة جديدة لترامب في جورجيا.. محكمة ترفض الطعن

اخر الاخبار

حريق هائل يطال مجمعا كنسيا يضم “جرس الحرية” بنيويورك

اخر الاخبار

رغم معارضة أميركا.. سفن روسية تتحرك لتشييد خط أنابيب البلطيق

اخر الاخبار

وزير داخلية فرنسا ردا على التظاهرات: إنهم يخربون الجمهورية!

رياضية

برشلونة يسقط بثنائية أمام قادش في الدوري الإسباني

اخر الاخبار

فيديو.. لماذا طلبت الفنانة بشرى من خطيبها شراء “مدفن” لها كمؤخر زواج؟

اخبار مصر

الأهلي المصري يتوج بالكأس ويحقق ثلاثية تاريخية