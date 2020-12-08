أتحاد الغرف التجارية العراقية يشارك في اجتماعات مجلس التنسيق السعودي العراقي

المستقلة. امتداداً لجهود تعزيز العلاقات بين المملكة السعودية والجمهورية العراقية على المستوى الإستراتيجي ،وفتح آفاق جديدة للتعاون في مختلف المجالات. انطلقت في بغداد مساء امس الاثنين اجتماعات مجلس التنسيق السعودي العراقي في دورته الرابعة.

وحضر الاجتماع علي عبدالامير علاوي ممثلا عن رئيس الوزراء، وعدد من الوزراء والامين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي ورئيس اتحاد الغرف التجارية العراقية ورجال الاعمال العراقيين .

وتمخض اللقاء الاول عن توقيع مذكرتي من صندوق التنمية السعودي بفائدة بسيطة لبناء صومعة لخزن الحبوب والبذور في الديوانية بكلفة 25 مليون دولار، والمذكرة الثانية أنشاء مستشفى الصقلاوية بكلفة 15 مليون دولار , وهي بادرة خير من صندوق التنمية السعودي والذي وضع مليار و500 مليون دولار كدعم للبنى التحتية ولتطوير الصناعات والمشاريع الاستثمارية العراقية السعودية .

وعقد اللقاء الثاني لمجلس الاعمال العراقي السعودي برئاسة عبدالرزاق الزهيري رئيس اتحاد الغرف التجارية العراقية رئيس مجلس الاعمال السعودي العراقي ومحمد الفريج من الغرف السعودية وبحضور سهى النجار رئيسة هيئة الاستثمار ووزير الاستثمار السعودي. والذي بين فيه نية الجانب السعودي بإدخال مئة شركة سعودية الى العراق بمجالات الطاقة والزراعة والصناعات التحويلية وتطوير البنى التحتية بكافة انواعها وقطاعات الصحة وتأهيل المستشفيات العراقية.

متابعون ومتخصصون للشأن الاقتصادي أشادوا بالروح الاخوية لهذا اللقاء والنتائج الباهرة التي تحققت من جراء هذا اللقاء.. وبما يؤمن مصالح البلدين وتنشيط قطاعات العمل والاستثمار.

وكان وفد وزاري سعودي برئاسة وزير البيئة والمياه والزراعة عبد الرحمن الفضلي قد وصل الى بغداد.

ويضم الوفد السعودي وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف، ووزير النقل صالح بن ناصر الجاسر، ومحافظ مؤسسة النقد العربي السعودية احمد بن عبد الكريم الخليفي، ومحافظ الهيئة العامة للتجارة الخارجية عبد الرحمن بن احمد الحربي، ورئيس الهيئة العامة للنقل رميح بن محمد الرميح، الى جانب ممثلين عن عدد من الوزارات والشركات السعودية في مختلف القطاعات.

وتأتي زيارة الوفد، اضافة الى المشاركة في اجتماعات المجلس التنسيقي، التمهيد للاجتماع المرتقب بين ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بن عبد العزيز و رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.