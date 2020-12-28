أب يمني يبيع ابنته الصغيرة بـ 350 دولاراً وبعقد رسمي

المستقلة.. تداول ناشطون في اليمن على مواقع التواصل الاجتماعي وثيقة وصورة مختومة بختم رسمي وشهود، تتحدث عن حادثة بيع أب يمني طفلته البالغة من العمر 8 سنوات، في محافظة إب وسط البلاد والخاضعة لسيطرة الحوثيين.

وأعرب الناشطون عن غضبهم، واصفين ما فعله الأب بالـ “اتجار بالبشر” وشرعنة للعبودية، إذ باع ابنته والتي تدعى ليمون إلى محمد حسن علي الفاتكي، مقابل 200 ألف ريال يمني فقط، أي “نحو 350 دولاراً”.

ووصفت صفحة “يمني فيمينيست فويس”، على “تويتر”، أن عملية بيع لطفلة موثقة بشكل قانوني من قبل جهات حكومية، بأن “العبودية” مازالت موجودة في اليمن ولا يوجد أي تغيير لهذا الواقع القبيح.

وكشفت أن “الطفلة ليمون تم بيعها من قبل المجرم أبوها وكل من اسمه مذكور في هذه الورقة (وثيقة البيع) هو مجرم ومشارك في الجريمة”.

وتصدّر هاشتاغ #ساعدوا_ليمون مواقع التواصل الاجتماعي، بعد الكشف عن الوثيقة، وقاد ناشطون مبادرة استعادوا من خلالها البنت المباعة بدفع المبلغ للمشتري.

وقالت الصفحة: “بورقة يتم البيع والشراء وبورقة يتم استرجاع ما تم بيعه، وكأن الطفلة ليمون “سيارة” وليست إنسانة، كما تم إرجاعها إلى والدها المجرم “البائع” مع إلزام الأب بعدم التكرار، مطالبة بمعاقبة وسجن كل من شارك بهذه الجريمة بتهمة استعباد واسترقاق البشر.

وتتمثل الدوافع والمسببات التي أدت إلى هذه الجريمة بالجانب المادي، والحالة الاقتصادية للأسرة، حيث إن والد الطفلة كان قد طلّق زوجته أم الطفلة منذ ما يقارب عامين أو أكثر.

ونشر ناشطون مقطع فيديو للأب الذي باع ابنته وهو يتحدث عن ذلك.