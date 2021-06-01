أب يدهن جسد طفله بالعسل ويتركه للحشرات لإتهامة بالسرقة ..صور

المستقلة/-أحمد عبدالله/ تمكنت الأجهزة الأمنية في مصر من ضبط رجل قام بتوثيق طفله ووضع العسل على جسده، ثم تركه للحشرات والذباب، أعلى منزله في مدينة شبين القناطر.

وأمرت النيابة بحجز المتهم على ذمة التحقيقات، وإحالة الطفل إلى الطب الشرعي، لبيان الإصابات التي تعرض لها نتيجة عنف والده.

جانب من الواقعة

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لأب يقوم بتعذيب طفله بربطه بحبل وخشب وتركه على سطح منزلهما.

وأمرت النيابة بالتحفظ على هاتف الأم الذي يحمل صور الواقعة، وضبط الأب، وعرض الطفل على الطب الشرعي لبيان آثار الواقعة.

وكشفت التحقيقات الأولية أن الواقعة حدثت يوم الـ 25 من مايو الماضي، حيث استغاثت الأم بنجدة الطفل وحركت محضرا بنيابة شبين القناطر التي باشرت التحقيقات.

وكلفت نجدة الطفل مباحث شبين القناطر بإعداد التحريات حول الواقعة، وسرعة ضبط الأب المتهم بالواقعة.

وقالت الأم (29 سنة) إن أحد الجيران اتهم طفلها ”المجني عليه“ (7 سنوات) بالسرقة، فقام والده ( 34 سنة) بربطه في السطح بهذا الشكل، وسكب عليه العسل الأسود لتعذيبه.

وتابعت الأم في التحقيقات أن الأب الذي يعمل سائق ”توك توك“ دائم التعدي عليها وعلى أبنائه بوحشية.

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