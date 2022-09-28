أب في ميسان يستنجد بالشرطة ضد أبنائه بعد تهديده بالقتل !

أب في ميسان يستنجد بالشرطة ضد أبنائه بعد تهديده بالقتل !

المستقلة/- علي قاسم الكعبي/.. كشفت مديرية شرطة محافظة ميسان عن تمكنها من انقاذ اب من محاولة قتل على يد أبنائه.

وقال مصدر في المديرية أن قسم شرطة النجدة تلقى اتصال عبر الخط الساخن 104 يتضمن تهديد احد المواطنين بالقتل من قبل ابناءه في مركز مدينة العمارة.

وأوضح ان المتصل ذكر اوصاف العجلة التي يستقلها الأبناء ، وعلى ضوء ذلك وجه مدير قسم شرطة النجدة بتعميم اوصاف العجلة واسماء اصحابها على كافة الدوريات والمفارز التابعة لقسم شرطة النجدة مما تكلل الجهد برصد العجلة في حي الصحفيين الذي يقع ضمن قاطع مسؤولية شرطة الكرامة.

واضاف بعد مطاردة دامت لاكثر من نصف ساعة تمت محاصرة العجلة والقاء القبض على شخصين كانا يستقلانها احدهما يحمل سلاح نوع كلاشنكوف.

واكد البيان احالة المتهمين مع المضبوطات الى الجهات المختصة.