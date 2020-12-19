أبو غزالة : عيوب لقاحات كورونا ستظهر خلال سنة – فيديو

المستقلة /- قال العين السابق والاقتصادي الأردني طلال ابو غزالة أن عيوب لقاحات كورونا ستظهر خلال سنة ، وستكون مع الأسف كارثية.

وأضاف في مقابلة تلفزيونه : انا ليست طبيبا ولا اريد ان احرض على عدم استعمال اللقاح لكن هذه توقعاتي.

وتابع أبو غزالة ، دول ليس لديها برادات او كهرباء كيف لها ان تخزن لقاح كورونا في حرارة 70 تحت الصفر، وقد يكون هذه حجة الشركة المصنعة عندما يفشل منتجها.

واردف قائلا : كل الادوية لها اثار جانبية الى جانب فوائدها ، وعلينا الصبر لكي نعرف العيوب ، فكيف يتم انتاج دواء لعلاج اصعب مرض مر على البشرية في 6 اشهر.

واعتبر أبو غزالة انه لا يمكن وصف كورونا بالمؤامرة لإزاحة طبقة من الجنس البشري لان هذا الفيروس ينتقل بالهواء أي لا يمكن ان تحدد من تريد ان يصاب، ولكن من الوارد ان يكون هنالك مشاريع تجارية على حساب الناس،

واشار الى انه على سبيل المثال فان فئة الفقراء هي اقل فئة تأثرا بالفيروس، وان الإصابات في الدول الفقيرة والافريقية اقل من نظيرتها في الدول المتقدمة.