أبو غزالة: توقعاتي لـ 2021 هي تحذيرات من الأسوأ

المستقلة /- استعرض المفكر الاقتصادي، طلال أبو غزالة، أحداث عام 2020 وتوقعاته لهذا العام، وكان المفكر قد توقع قبل سنوات أن يكون 2020 عام الأزمات.

وأكد أبو غزالة، خلال برنامج “العالم إلى أين؟” الذي بث على شاشة RT أن التوقعات التي كان أطلقها في وقت سابق عبارة عن استنتاجات لدراسات مختلفة، وبعضها يستند لنتائج أبحاث أجرتها مراكز دولية مرموقة، كما أنها عبارة عن تحليلات لتصريحات كبار المسؤولين.

وأوضح أن توقعاته عن حدوث أحداث سلبية ليست إلا تحذيرات للاستعداد للأسوأ، معربا عن سعادته لعدم تحقق البعض منها، لكنه أصر على أن الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب سيبقى في البيت الأبيض.

وقال: “ما زلت مصرا على أن ترامب لن يترك البيت الأبيض، وما زلت أصر وقوع حرب أهلية داخلية في الولايات المتحدة”، وأضاف أن الرئيس ترامب سيعلن الحرب لكي يبقى في الحكم ويصبح الرئيس العسكري، إذ أن “أمريكا ترامب لا ترى إلا الصين”.

وأشار إلى “أن الكثيرين خالفوني في الرأي عندما تحدثت عن وقوع كساد كبير في 2020، وقالوا إننا سنشهد فترة ازدهار في 2020، والآن هناك حديث عن انتعاش في 2021، إلا أن بعض الدراسات قالت إن العالم سيواجه في 2021 انكماشا بناتجها القومي باستثناء الصين”.

وحذر المفكر الاقتصادي العربي من أن العام القادم سيكون عاما صعبا في جميع المواضيع التي تحدث عنها في 2020