(أبو شهاب) و(مراد علمدار) في عمل جديد

المستقلة /-أعلن الممثل المصري سامر المصري أن عملا جديدا قادما قريبا سيجمعه مع الممثل التركي نجاتي شاشمار، المعروف بشخصية “مراد علمدار” في “وادي الذئاب”.

ونشر المصري عبر صفحته في “فيسبوك” صورا تجمعه بشاشمار، في اسطنبول التركية، وعلق على الصور بالإنكليزية واصفا الممثل التركي بأنه “أسطورة”.

وقد غادر المصري سوريا باكرا بعد الأزمة التي ما زالت مستمرة في البلاد.

وشارك المصري في عدد من الأعمال المسرحية والتلفزيونية، واشتهر بشخصية “العكيد أبو شهاب” في الأجزاء الأولى من مسلسل “باب الحارة”.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

تقرير : ارتفاع انبعاثات ثاني اوكسيد الكربون في امريكا باكثر من 6% عام 2021

اخر الاخبار

الرافدين يعلن عن استمرار عمليات السحب والايداع في فروع المصرف ببغداد والمحافظات

اخر الاخبار

النفط يسجل قفزة جديدة إثر بيانات عير متوقعة من الولايات المتحدة

اخر الاخبار

قوة الكلب يتصدر ترشيحات الأوسكار

اخر الاخبار

إنتر يطيح بمدربه السابق مورينيو وروما من كأس إيطاليا

اخر الاخبار

باسم سمرة يعتذر لتركي آل الشيخ

اخر الاخبار

كلمات السر.. أسهلها اختراقاً وأكثرها تحصيناً

اخر الاخبار

كلمات السر.. أسهلها اختراقاً وأكثرها تحصيناً

اخر الاخبار

مُسلسل “البحث عن علا” يكشف مشاكل الزواج عند مُنتصف العُمر

اخر الاخبار

مارك يهدد بإغلاق منصاته بأوروبا.. ما القصة؟

ثقافة وفنون

(أبو شهاب) و(مراد علمدار) في عمل جديد

اخر الاخبار

الحد الأقصى للبيض الذي يمكن تناولها لمصابي الكوليسترول

اخر الاخبار

مطعم إيراني يخدم زبائنه خلف القضبان

اخر الاخبار

أحد الخاطفين فتاة.. الداخلية السورية تعلن تحرير مخطوف في حماة

اخر الاخبار

تعيين امرأة بمنصب متقدم في المسجد النبوي

اخبار قطر

مشجعو مونديال قطر طلبوا 17 مليون تذكرة

اخر الاخبار

حقائق غريبه.. ترامب كان يأكل وثائق ممزقة خشية اكتشافها