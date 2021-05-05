أبو رغيف يهنأ بفوز دار ثقافة الاطفال  بجائزة المؤسسات الصديقة للطفولة والاسرة

المستقلة/-هنأ وكيل وزارة الثقافة والسياحة والاثار نوفل ابورغيف الأوساط الثقافية والتربوية بفوز دار ثقافة الاطفال بجائزة(المؤسسات الصديقة للطفولة والأسرة) عن قطاع الشؤون الاجتماعية التي تنظمها الأمانة العامة لجامعة الدول العربية عاداً اياها رصيداً مضافاً الى مسيرة هذه المؤسسة العريقة المعطاء.

واشاد ابو رغيف بالجهود الكبيرة التي بذلت للفوز بهذه الجائزة في ظل ظروف الجائحة الاستثنائية من قبل هيئة رعاية الطفولة في العراق والكوادر العاملة في دار ثقافة الاطفال بعد ان سخروا كل طاقاتهم الابداعية من اجل الطفولة والاسرة في العراق ، مثنيا في الوقت نفسه على المهنية العالية التي ابداها اعضاء لجنة التحكيم لأنصاف هذه المؤسسة الرائدة تاريخا ومنجزا وحضورا في الوطن العربي .

وقال ان الدار كانت ولاتزال تزخر بالطاقات والمواهب الابداعية من خلال تقديم اصداراتها الزاهية من مجلتي والمزمار والسلسة القصصية والبحوث والدراسات والانشطة الثقافية والابداعية على مدار العام ليؤكدوا بذلك على جدارة مؤسستهم بهذا الحضور الذي يحق لهم ولوزارة الثقافة والسياحة والاثار ان تفتخر بهم .