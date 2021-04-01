أبو رغيف يبحث تعزيز العلاقات الثقافية مع اكاديمية شيفلد الدولية   

المستقلة/- بحث وكيل وزارة الثقافة والسياحة والآثارنوفل أبو رغيف مع مدير أكاديمية شيفلد الدولية حسام الجنابي ، تفعيل العلاقات الثقافية وتطوير  آليات التواصل والتعاون المشترك والتنسيق بين الجانبين ، اضافة الى اقامة الدورات التطويرية في مختلف الحقول الثقافية.

و اكد  أبورغيف حرص الوزارة على تقديم الدعم المعنوي لكافة المؤسسات والمنظمات التي تعمل من اجل النهوض بالواقع الثقافي في العراق ،والعمل على  تيسير العمل التكاملي بتوفير الامكانيات المتاحة، والسعي المتبادل لتطوير مهارات الموظفين  وعلى كافة الصعد  .

من جانبه قدم وفد شيفلد شرحاً مفصلاً عن نشاطات الأكاديمية، وتطلعاتها لتطوير عملها بالتعاون مع المؤسسات الحكومية، وفي مقدمتها وزارة الثقافة والسياحة والآثار.

وتثمينا لمنجزه الابداعي ودوره الكبير في المجالين المهني او الاكاديمي كرم مدير اكاديمية شيفلد الدولية ، ابو رغيف بوشاح ودرع التميز ، مثنيا في الوقت نفسه على احتضانه المتواصل  ودعمه المستمر للمواهب الشبابية والمعطاءة .

 

 

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