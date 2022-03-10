أبو الغيط: لا توافق على إعادة سوريا إلى الجامعة العربية

المستقلة /- أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، أنه “لم يرصد” توافقا بين أعضائها حول إعادة سوريا إلى مقعدها في المنظمة.

وقال أبو الغيط، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الأربعاء عقب الاجتماع 157 لمجلس وزراء خارجية العرب، متطرقا إلى احتمال عودة سوريا إلى المنظمة: “الملحوظة الأساسية هي أن الموضوع لم يبحث في السياق العام وفي الإطار الجماعي العربي اليوم، سواء في اجتماع التشاور أو في الاجتماعات المفتوحة… لأن هذا الموضوع سيترك للاتصالات الثنائية بين الدول الأعضاء”.

وتابع أبو الغيط: “إذا توافر توافق بشأن العضوية الكاملة عندئذ يكون الحديث عن عودة سوريا لشغل المقعد، ولم أرصد بعد وجود هذا التوافق”.

وتم تعليق عضوية سوريا في جامعة الدول العربية عام 2011 على خلفية اندلاع أزمة سياسية عسكرية حادة في البلاد لم تتم تسويتها بالكامل حتى الآن.

وسبق أن قال وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، إن عودة بلاده إلى جامعة الدول العربية “ليست في صدارة أولويات” الحكومة ي دمشق.

 

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