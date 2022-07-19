أبوظبي تستضيف نهائيات دوري V10 R بمشاركة نخبة من أفضل سائقي أجهزة المحاكاة

المستقلة/- يستعد سائقو أربعة من كبرى فرق السباقات الالكترونية للمشاركة في النهائيات العالمية لدوري V10 R التي تقام في ياس مول في أبوظبي على مدار يومي الجمعة والسبت 22 و23 يوليو.

وكانت المراحل التأهيلية لهذه البطولة العالمية لسباقات السيارات الالكترونية قد أقيمت على مدار خمسة أسابيع، وشهدت فعالياتها منافسة عالية الندية وحماسًا فائقًا، لتتأهل بعد ذلك فرق تيم ريدلاين، وR8G للرياضات الالكترونية ومرسيدس للرياضات الالكترونية، بالإضافة إلى فريق ياس هيت الذي يتخذ من أبوظبي مقرًا له، إلى المرحلة النهائية التي تتضمن نصف النهائي والنهائي، والتي تقام في جزيرة ياس.

وتقام فعاليات دوري V10 R بإنتاج من شركة أبوظبي لإدارة رياضة السيارات، وجيفينيتي للرياضات الالكتروني، فيما تقام المرحلة النهائية بالتعاون مع مجموعة ميرال، وأبوظبي للألعاب والرياضات الإلكترونية، وشركة الاتحاد للطيران، وتعد أول حدث عالمي للرياضات الالكترونية تقام فعالياته ومنافساته بحضور جميع المتسابقين شخصيًا وبحضور جماهيري، منذ ظهور جائحة كوفيد في عام 2020. حيث تتنافس الفرق الأربعة الأولى في المرحلة النهائية على جائزة البطولة الكبرى التي يبلغ مجموع جوائزها 100 ألف جنيه إسترليني.

وتتميز منافسات دوري V10 R بمواجهات يتنافس خلالها سائقو ثلاثة فرق وجهًا لوجه في سلسلة من السباقات السريعة، وصممت البطولة لتمنح السائقين والمتابعين على حد سواء جرعة فائقة من الإثارة، وتعتمد البطولة تصميم سيارات بعجلات مفتوحة مزودة بمحرك V10، ومصممة لتجعل من دوري V10 R أسرع بطولة لسباقات السيارات الافتراضية عالميًا.

وتعد فعاليات المرحلة النهائية جمهور الألعاب الالكترونية وعشاق السباقات بجرعة حماسية من الأحداث الدراماتيكية، ويحث المنظمون هواة سباقات أجهزة المحاكاة على التوجه إلى ياس مول لمتابعة أحدث التشويق مباشرة في مرحلة نصف النهائي، والتي تتبعها سباقات المركز الثالث، والسباقات النهائية، وتنطلق سباقات مرحلة نصف النهائي في الساعة السادسة من مساء الجمعة 22 تموز/يوليو، فيما تبدأ الاستعدادات لليوم السباقات النهائية عند الساعة 2:30 من ظهر يوم السبت 23 تموز/يوليو، لتنطلق السباقات عند تمام الساعة السابعة مساءً.