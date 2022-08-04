أبوظبي تستضيف النسخة الأولى من كأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك للكرة الطائرة للسيدات الخليجية

المستقلة/- أعلنت أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية عن إطلاق النسخة الافتتاحية من كأس فاطمة بنت مبارك للكرة الطائرة للسيدات الخليجية 2022، التي ستقام منافساتها في أبوظبي خلال الفترة من 26 – 31 آب/أغسطس الجاري، في جوجيتسو أرينا بمدينة زايد الرياضية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في مقر مجلس أبوظبي الرياضي اليوم بحضور أمل العفيفي عضو مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، وطلال الهاشمي المدير التنفيذي لقطاع التطوير الرياضي بمجلس أبوظبي الرياضي، وعوض المنصوري عضو مجلس إدارة اتحاد الطائرة ،وفاطمة العامري ممثلة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية.

وتشارك 6 فرق في هذه الحدث المرتقب الذي يقام بالتزامن مع الاحتفالات بيوم المرأة الإماراتية، بواقع 72 لاعبة، 3 فرق من الإمارات (فريق أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية – فريق نادي الوصل – فريق نادي سيدات الشارقة)، فيما يشارك فريق من المملكة العربية السعودية ممثلاً بنادي “نورة”، وفريق من دولة الكويت ممثلاً بنادي “سلوى الصباح”، وفريق من مملكة البحرين ممثلاً بنادي “البحرين”.

من جانبها قالت أمل العفيفي عضو مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية: “يشكل إطلاق النسخة الافتتاحية من كأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك الخليجية للكرة الطائرة للسيدات لحظة مهمة في تاريخ أكاديمية فاطمة بنت مبارك، لنواصل رحلتنا في خلق فرص رائدة تُعزز مشاركة السيدات، وتُبرز دورهن في المحافل الرياضية”.

وأضافت العفيفي: “تشهد كرة الطائرة تطوراً وشعبيةً متزايدة، ويسعدنا تقديم هذه البطولة الخليجية المهمة في أبوظبي لنستعرض أفضل المواهب على مستوى المنطقة”.

وأشارت إلى أن موعد إطلاق البطولة يتزامن مع مناسبة غالية على قلوبنا جميعاً، وهو يوم المرأة الإماراتية، الأمر الذي يوفر فرصة مثالية للاحتفاء بالسيدات، ودورهن الرائد في مجتمعنا، مؤكدة أن الحدث سيساهم في استقطاب المزيد من المواهب المحلية من الأجيال القادمة، كما سيساهم في تشجيع السيدات على المشاركة في الفعاليات والمناسبات الرياضية، لإبراز دورهن الرائد والفعال في الحياة”.

من جهته قال طلال الهاشمي المدير التنفيذي لقطاع التطوير الرياضي في مجلس أبوظبي الرياضي: “يعد كأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك للكرة الطائرة للسيدات الخليجية، إضافة مميزة إلى الجدول الحافل بالأحداث الرياضية التي تستضيفها أبوظبي على مدار العام”.

وأشار الهاشمي إلى أن البطولة الجديدة تجمع نخبة من اللاعبات المميزات من دول مختلفة من دول مجلس التعاون الخليجي العربي، لتوفر منصة قيمة للسيدات للمشاركة والتفاعل واكتساب المزيد من الخبرات واستعراض قدراتهن الرياضية، مشيداً بالجهود الكبيرة التي تقدمها أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، ودورها الكبير للارتقاء بالرياضة النسائية.

من جانبه قال عوض المنصوري، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للكرة الطائرة: “يسعدنا أن يكون لنا دور في إطلاق النسخة الأولى من بطولة كأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك لكرة الطائرة للسيدات الخليجية، ونأمل أن تكون هذه البطولة ناجحة بالنسبة لجميع الفرق واللاعبات المشاركات، نحن في اتحاد الإمارات للكرة الطائرة متأهبون على الدوام لتقديم الدعم لأكاديمية فاطمة بنت مبارك وأي مؤسسة رياضية أخرى من أجل إقامة بطولات الكرة الطائرة، وبالتأكيد فإن التعاون سيكون وثيقاً بيننا وبين أكاديمية فاطمة بنت مبارك لضمان نجاح تنظيم هذه البطولة”.

ويضم كأس فاطمة بنت مبارك للكرة الطائرة الخليجية 6 فرق مقسمة إلى مجموعتين، ويقام دور التصفيات الأولى في الفترة من 26 إلى 28 أغسطس، بينما ينطلق الدور النصف النهائي في 30 أغسطس، ثم مباراتي تحديد المراكز الأربعة الأولى يوم 31 أغسطس، وستحظى الجماهير بفرصة مشاهدة مباراتين في اليوم، حيث تبدأ المباريات من الساعة 4:00 مساءً وحتى الساعة 6:00 مساءً.

الجدير بالذكر أن البطولة الجديدة تحظى برعاية مجلس أبوظبي الرياضي – اتحاد الإمارات للكرة الطائرة – شركة الرؤية الدولية للاستثمار – قناة أبوظبي الرياضية – مواصلات الإمارات – مستشفى برجيل.