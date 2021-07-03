 أبناء النهرين يصدر فيلما توثيقيا عن مفهوم الشراكة

المستقلة/- أصدر مكتب إعلام حزب أبناء النهرين فيلما توثيقيا عن مفهوم الشراكة وواقع شعبنا الكلدوآشوري السرياني في الوطن العراق، وكمحاولة للتعريف بما يواجهه هذا الشعب، على الأقل خلال العقود الثلاثة الأخيرة ولا يزال.

و عرض الفيلم قضايا وملفات تمس حقوقه الأساسية في الوجود والهوية ومشاركته في الحياة العامة وعلى أرضه التاريخية.

وأشار المكتب الى ان الفيلم يشكل “رسالة إلى الشركاء والرأي العام في الوطن والمهجر، وعملا وأملا في حلول ومعالجات تتحقق لغد آخر مختلف يليق بأقدم الشعوب الأصلية في وطن هل يبقى وطنا إذا فقد جذوره وخسر تنوعه؟”.