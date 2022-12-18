أبل تدخل فى شراكة مع جوجل وموزيلا لتطوير Speedometer 3

المستقلة/- دخلت أبل فى شراكة مع جوجل وموزيلا لتطوير Speedometer 3 ، وهو معيار لاختبار أداء المتصفح، وأعلن فريق WebKit التابع لشركة أبل عن التعاون عبر تويتر.

وقالت الشركة “نحن متحمسون للعمل مع جوجل كروم وفايرفوكس على معيار Speedometer الجديد، والذى يقيس أداء المتصفح فى العالم الحقيقى على الويب، سيساعدنا العمل معًا على تحسين المعيار وتحسين أداء المتصفح لمستخدمينا”، وحاليًا Speedometer 3 قيد التطوير النشط وسيتم مشاركة المزيد من المعلومات فى المستقبل القريب.

وقالت صفحة WebKit على Github :”Speedometer 3 قيد التطوير النشط، لكن راجع Speedometer 2.1 للحصول على أحدث إصدار مستقر”، لاسيما أنه بمثابة معيار لمتصفحات الويب يقيس استجابة تطبيقات الويب من خلال توقيت تفاعلات المستخدم.

وتقول الشركة أن هدفها الأساسى هو جعلها تعكس شبكة الويب الواقعية قدر الإمكان، وذكرت الشركة أنه عندما يحسن المتصفح درجاته فى المعيار، يجب أن يستفيد المستخدمون الفعليون، لذا من الأهمية اختبار رحلات المستخدم من طرف إلى طرف بدلاً من اختبار ميزات محددة فى حلقة ضيقة.
علاوة على ذلك يجب أن تتطور بمرور الوقت وأن تتكيف مع الويب الحالى على أساس منتظم وتكون فى متناول الجمهور ومفيدة لمهندسى المستعرضات.

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