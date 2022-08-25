أبطال أوروبا.. برشلونة في مواجهة بايرن ميونخ وانتر ميلان

المستقلة/- أسفرت قرعة دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا التي جرت اليوم الخميس، في اسطنبول التركية التي ستكون مسرح المباراة النهائية في 10 حزيران/ يونيو 2023 عن وقوع برشلونة في مجموعة نارية تضم بايرن ميونيخ  وانتر ميلان.

وبحكم وجود بايرن ميونيخ في المستوى الأول و برشلونة في الثاني، أسفرت القرعة عن وقوعهما ضمن المجموعة ذاتها وهي الثالثة، في مواجهة ستجمع الهداف الجديد للنادي الكاتالوني البولندي روبرت ليفاندوفسكي بالفريق الذي تركه هذا الصيف بعدما دافع عن ألوانه منذ 2014.

كما أسفرت القرعة عن وقوع باريس سان جرمان في المجموعة الثامنة بجانب يوفنتوس الذي استحصل مؤخراً على الجناح الأرجنتيني أنخل دي ماريا من النادي الباريسي.

* وفيما يأتي نتائج القرعة:

المجموعة الأولى: أياكس، ليفربول، نابولي ورينجرز.

المجموعة الثانية: بورتو، أتليتيكو مدريد، باير ليفركوزن وكلوب بروج.

المجموعة الثالثة: بايرن ميونيخ، برشلونة، إنتر ميلانو وفيكتوريا بلزن.

المجموعة الرابعة: أينتراخت فرانكفورت، توتنهام، سبورتنغ لشبونة ومرسيليا.

المجموعة الخامسة:ميلان، تشيلسي، سالزبورج ودينامو زغرب.

المجموعة السادسة:ريال مدريد، رازن بال شبورت لايبزيج، شاختار دونيتسك وسيلتيك.

المجموعة السابعة:مانشستر سيتي، اشبيلية، بروسيا دورتموند وكوبنهاغن.

المجموعة الثامنة:باريس سان جيرمان، يوفنتوس، بنفيكا ومكابي حيفا.

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