أبرز ردود الفعل الدولية على فوز جو بايدن بانتخابات الرئاسة الأمريكية

المستقلة .. توالت التهنئات على الرئيس الامريكي المنتخب جو بايدن من كل أنحاء العالم، حيث رأى حلفاء واشنطن وخاصة في اوروبا انتخابه فرصة لبداية جديدة بعد سنوات من التوتر في ظل ادارة دونالد ترامب.

روحاني يرى في فوز بايدن “فرصة” لواشنطن للتعويض عن “أخطائها”

اعتبر الرئيس الإيراني حسن روحاني الأحد أن فوز الديموقراطي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية الامريكية يشكل “فرصة” لواشنطن للتعويض عن “أخطاء” عهد دونالد ترامب الذي اعتمد سياسة “ضغوط قصوى” وعقوبات اقتصادية حيال الجمهورية الإسلامية. وقال روحاني في بيان نشر على الموقع الالكتروني للرئاسة الإيرانية إن “سياسة الإدارة الامريكية المؤذية والخاطئة في الأعوام الثلاثة الماضية لم تكن مدانة من قبل الناس في كل أنحاء العالم فحسب، بل أيضا لقيت معارضة من سكان هذا البلد (الولايات المتحدة) في الانتخابات الأخيرة”. واضاف “الآن ثمة فرصة للإدارة الامريكية المقبلة للتعويض عن أخطائها السابقة والعودة الى مسار احترام الالتزامات الدولية”.

الرئيس الفلسطيني يدعو إلى “تعزيز العلاقات الفلسطينية الامريكية”

هنأ الرئيس الفلسطيني محمود عباس الأحد، الرئيس الامريكي المنتخب جو بايدن بفوزه في الانتخابات، معربا عن أمله في “تعزيز العلاقات الفلسطينية الامريكية” التي شهدت جمودا في السنوات الأخيرة. وأعرب عباس في بيان “عن تطلعه للعمل مع الرئيس المنتخب بايدن وإدارته من أجل تعزيز العلاقات الفلسطينية الأميركية وتحقيق الحرية والاستقلال والعدالة والكرامة لشعبنا (…) ومن أجل السلام والاستقرار في المنطقة والعالم”.

نتنياهو يهنئ بايدن ويصفه بأنه “صديق عظيم لاسرائيل”

هنأ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأحد جو بايدن على فوزه في الانتخابات الرئاسية الامريكية، ووصفه بأنه “صديق عظيم لإسرائيل”. وكتب نتنياهو في تغريدة على حسابه على تويتر “نهنىء جو بايدن وكمالا هاريس”. وأضاف “جو نعرف بعضنا منذ حوالى أربعين عاما وعلاقتنا دافئة وأنا أعلم أنك صديق عظيم لإسرائيل. آمل نن أتمكن من الذهاب إلى أبعد من ذلك معكما لمزيد من تعميق التحالف الخاص بين الولايات المتحدة واسرائيل”.

الرئيس المكسيكي: من المبكر جدّاً تهنئة بايدن

اعتبر الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور السبت أنّ “من المبكر جداً” تهنئة جو بايدن الذي أعلنت وسائل الإعلام الامريكية فوزه على دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الامريكية. وقال لوبيز أوبرادور للصحافيين “سننتظر حتى يتمّ حلّ جميع القضايا القانونية. لا نريد أن نكون متهوّرين”.

رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوغا يهنئ بايدن

هنّأ رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوغا السبت جو بايدن على فوزه بالانتخابات الرئاسيّة الامريكية، متعهّداً العمل مع إدارته لتعزيز العلاقات بين البلدين. وكتب سوغا على تويتر “تهانينا الحارّة لجو بايدن وكامالا هاريس. أتطلع إلى العمل معكما لتعزيز التحالف الياباني الأميركي وضمان السلام والحرية والازدهار في منطقة المحيطين الهندي والهادئ وخارجها”.

العالم يهنىء بايدن على فوزه “التاريخي”

توالت التهنئات على الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن من كل أنحاء العالم، حيث رأى حلفاء واشنطن وخاصة في اوروبا انتخابه فرصة لبداية جديدة بعد سنوات من التوتر في ظل ادارة دونالد ترامب.

وفي العديد من المدن الامريكية، تهافت آلاف الامريكيين الى الشوارع للاحتفال بفوز بايدن مطلقين صيحات الفرح وأبواق سياراتهم بعد دقائق على إعلان وسائل فوز المرشح الديموقراطي.

وفي ما يلي بعض ردود الفعل العالمية الاولى:

– المانيا

قالت المستشارة الألمانية التي عانت من علاقات معقدة مع واشنطن في ظل رئاسة دونالد ترامب، “تهانينا! (…) أتمنى من كل قلبي الحظ والنجاح”. وأضافت “صداقتنا العابرة للاطلسي لا بديل عنها إذا ما أردنا تجاوز التحديات الكبيرة الراهنة”، وفق ما كتب المتحدث باسمها عبر موقع تويتر. وأكد وزير الخارجية الألماني هايكو ماس من جهته، أنه يتطلع إلى “انطلاقة جديدة” للعلاقة عبر الأطلسي. وكتب في تغريدة “نريد البناء على تعاوننا (مع الرئيس الامريكي الجديد) من أجل انطلاقة جديدة في العلاقة عبر الأطلسي”، فيما رحب نائب المستشارة أولاف شولتز بفتح “صفحة جديدة في العلاقة عبر الأطلسي”.

– فرنسا

قال الرئيس الفرنسي في تغريدة “الامريكيون اختاروا رئيسهم. تهانينا لجو بايدن وكامالا هاريس! لدينا الكثير من العمل لمواجهة التحديات الراهنة. لنعمل معاً!”.

– بريطانيا

هنأ رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون السبت جو بايدن “لانتخابه” رئيساً للولايات المتحدة، ونائبته كامالا هاريس ل”نجاحها التاريخي”. وغرّد جونسون “الولايات المتحدة حليفتنا الأبرز وأنا متحمس للتعاون بشكل وثيق بشأن أولوياتنا المشتركة، من التغير المناخي إلى التجارة والدفاع”.

– الاتحاد الاوروبي

هنّأ رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بايدن على فوزه في الانتخابات الرئاسية الامريكية، وشددا على رغبة الاتحاد الأوروبي في إعادة بناء “شراكة قوية” مع الولايات المتحدة. وكتب ميشال في تغريدة “تهاني لجو بايدن وكامالا هاريس”. وأضاف “الاتحاد الأوروبي مستعدّ للالتزام بشراكة قوية عابرة للأطلسي. كوفيد-19 والتعددية والمناخ والتجارة الدولية هي تحديات يجب مواجهتها معاً”. من جهتها قالت فون دير لاين في بيان “أهنئ بحرارة السيد جو بايدن على فوزه (…) وأتطلع للقائه في أقرب فرصة ممكنة”.

– حلف شمال الأطلسي

هنّأ الأمين العام لحلف دول شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ بايدن لفوزه في الانتخابات الرئاسية الامريكية، مشيداً بكونه “مؤيدا قويا” للحلف، وعبّر عن “حماسته للعمل” معه. وكتب في تغريدة “أعرف جو بايدن، إنه مؤيد قوي لحلفنا، وأنا متحمس للعمل بشكل وثيق معه. حلف أطلسي قوي هو أمر جيّد بالنسبة لأميركا الشمالية وكذلك لأوروبا”.

– كندا

هنأ رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو بايدن وكامالا هاريس لفوزهما في الانتخابات الرئاسية الامريكية. وقال ترودو في بيان “أتطلع للعمل مع الرئيس المنتخب بايدن ونائبة الرئيس هاريس، وإدارتهما والكونغرس الامريكي حتى نتمكن من النهوض معا بالتحديات العالمية الكبرى”.

– ايرلندا

كان رئيس الوزراء الإيرلندي مايكل مارتن من بين أوائل الزعماء الدوليين المهنئين لبايدن المتحدّر من أصول إيرلندية. وجاء في بيان لمارتن أن “إيرلندا تفتخر بجو بايدن بقدر ما تفتخر بكل أجيال الإيرلنديات والإيرلنديين وأجدادهم الذين أغنوا بمثابرتهم وعبقريتهم التنوّع الذي يقوي أمريكا”. وتابع البيان “إنه يوم مميز لأبناء مقاطعتي لوث ومايو الذين يعتبرون الرئيس المنتخب بايدن واحدا منهم”.

– اليونان

غرد رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس “نهنىء الرئيس الامريكي المنتخب جو بايدن. بايدن صديق حقيقي لليونان وأنا متأكد من أن العلاقات بين بلدينا ستزداد قوة في ظل رئاسته”.

– بلجيكا

وغرد رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو “كل التهاني لجو بايدن لانتخابك الرئيس السادس والأربعين للولايات المتحدة. أدلى عدد قياسي من الناخبين بأصواتهم في هذه الانتخابات، وهذا يوضح حيوية الحياة السياسية الأميركية وديمقراطيتها”.

– ايطاليا

غرد رئيس الوزراء الايطالي جوزيبي كونتي قائلا “تهانينا للشعب الامريكي والمؤسسات الامريكية على المشاركة الكبيرة والحيوية الديمقراطية. نحن على استعداد للعمل مع الرئيس المنتخب جو بايدن لجعل العلاقة عبر الأطلسي أقوى. يمكن للولايات المتحدة الاعتماد على ايطاليا باعتبارها حليفا قويا وشريكا استراتيجيا”.

– اسبانيا

غرد رئيس الوزراء الاسباني بيدرو سانشيز “اختار الشعب الامريكي الرئيس السادس والأربعين للولايات المتحدة. نهنىء جو بايدن وكامالا هاريس. نتمنى لكم الحظ الجيد وكل التوفيق. نحن نتطلع الى التعاون معكم لمواجهة التحديات أمامنا”. –

الهند

وهنأ رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بايدن ووصف نائبته كامالا هاريس الابنة لامرأة هندية بانها مصدر “فخر كبير”. وغرد مودي “اهنئك على انتصارك الرائع”. وفي تغريدة منفصلة لهاريس، كتب رئيس الوزراء الهندي “نجاحك رائد، ومصدر فخر هائل ليس لعائلتك فقط، بل أيضا لجميع الامريكيين من أصل هندي”.

السناتور ميت رومني أول شخصية جمهورية كبرى تهنئ “الرئيس المنتخب”

كان السناتور ميت رومني السبت أول شخصية جمهورية كبرى تهنئ جو بايدن على فوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، منتصرا على دونالد ترامب الذي لم يعترف بعد بهزيمته. وكتب السناتور عن يوتاه الذي يعتبر من منتقدي ترامب “نقدم أنا و(زوجته) آن تهانينا إلى الرئيس المنتخب جو بايدن ونائبة الرئيس المنتخبة كامالا هاريس” ووصفهما بأنهما يتميزان بـ”حسن النية وأطباع مثيرة للإعجاب”

ميركل تهنئ بايدن وتشدد على علاقة عابرة للأطلسي “لا بديل عنها”

هنأت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل السبت جو بايدن، مشددة على أنّ العلاقة العابرة للأطلسي “لا بديل عنها”. وقالت المستشارة الألمانية التي عانت من علاقات معقدة مع واشنطن في ظل رئاسة دونالد ترامب، “تهانينا! (…) أتمنى له من كل قلبي الحظ والنجاح”، مضيفة “صداقتنا العابرة للاطلسي لا بديل عنها إذا ما اردنا تجاوز التحديات الكبيرة الراهنة”، وفق ما كتب المتحدث باسمها عبر موقع تويتر.

ينس ستولتنبرغ يرحب بفوز بايدن “المؤيد القوي” لحلف شمال الأطلسي

هنّأ الأمين العام لحلف دول شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ السبت جو بايدن لفوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، مشيداً بكونه “مؤيدا قويا” للحلف، وعبّر عن “حماسته للعمل” معه. وكتب في تغريدة “أعرف جو بايدن، إنه مؤيد قوي لحلفنا، وأنا متحمس للعمل بشكل وثيق معه. حلف أطلسي قوي هو أمر جيّد بالنسبة لأمريكا الشمالية وكذلك لأوروبا”. وتعرّض الحلف لانتقادات لاذعة ومتكررة من جانب الرئيس الأمربكي المنتهية ولايته دونالد ترامب الذي يعتبر أنه مكلف جداً وعفا عليه الزمن.

باراك اوباما يشيد بانتصار جو بايدن “التاريخي”

أشاد الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما السبت بانتصار نائبه السابق جو بايدن “التاريخي” في السباق إلى البيت الأبيض. وقال أوباما، أول أسود يتولى الرئاسة الأمريكية، في بيان “من حظنا أن جو يملك الميزات المطلوبة ليكون رئيسا، وأنه يتصرف منذ الآن على هذا الأساس. لأنه حين سيدخل البيت الأبيض في كانون الثاني/يناير، سيواجه مجموعة من التحديات الاستثنائية لم يسبق أن عرفها رئيس جديد: جائحة متفشية، واقتصاد ونظام قضائي غير عادلين، وديموقراطية في خطر ومناخ مهدد”.

المصدر: يورونيوز