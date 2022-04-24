أبرز المشاهير الذين اعتزلوا الفن في بداياتهم وأوج نجاحاتهم

أبرز المشاهير الذين اعتزلوا الفن في بداياتهم وأوج نجاحاتهم

المستقلة /-اتخذ بعض المشاهير قراراً باعتزال الفن في بداياتهم وأوج نجاحاتهم، إذ لم تكن زيزي عادل الأولى .حيث كشفت أن قرارها بالاعتزال رغبة منها بالابتعاد عن “أكثر مغريات الدنيا” وهي الشهرة، وذلك تقرباً ممن هو أهم بكثير لتكون “أقرب من ربنا”.

ومن أهم المشاهير الذين اعتزلوا الفن في بداياتهم :

أحمد الشريف

قرر ترك الفن لأسباب خاصة، بسبب بعض الظروف العائلية التي كان عليه مراعاتها، والتي دفعته إلى التوقف عن الغناء، واصفاً ما يحدث بالاستراحة الطويلة من الفن.

الوسمي

تغيب الفنان الوسمي عن الساحة الفنية بعد وفاة خاله، حيث اعتزل الغناء لفترة، ليعود بعدها ويقدم الأناشيد الدينية والأغاني التراثية.

أمل حجازي

قامت حجازي باعتزال الفن وارتداء الحجاب، لكنها عادت بعدها للظهور وغناء الأغاني الدينية فقط.

جيهان نصر

اعتزلت الفن بعد زواجها من رجل الأعمال السعودي سعود الشربتلي. مؤكدةً أن عودتها للفن مُستحيلة، وأنها تفرغت فقط لعائلتها.

الفنانة نورا

قررت الاعتزال في أوج نشاطها الفني وشبابها وارتداء الحجاب بشكلٍ مفاجئ، وذلك بعدما سمعت إحدى الآيات القرآنية.

أدهم النابلسي

أعلن اعتزاله الغناء نهائياً، رغبةً في التقرب إلى الله، ولأنه شعر بأن رحلته في عالم الغناء لا تُرضي ربه، وهو القرار الذي أخذ ضجةً كبيرةً حينها، لأنه ترك الشهرة رغم نجاح أغنياته والمشاهدات المليونية التي يحققها على “يوتيوب