أبرز الخلطات المنزلية للبشرة قبل النوم

المستقلة /- تهتم الكثير من السيدات، بخلطات العناية بالبشرة، باستخدام الكريم والمرطبات، حيث أن خلطات العناية بالوجه لا تنتهي كما أن عالم العناية بالبشرة يعد واسعاً بشكل كبير جداً، فهو يشمل علاج البشرة، وتقشير الوجه وخلطات لتبييض البشرة، وغيرها. لذا سنرصد لكم في هذا المقال طريقة العناية بالبشرة قبل النوم:

العناية بالبشرة خلال النهار تكون بشرتنا معرضة للكثير من السموم بسبب البيئة التي نعيش فيها والتي بالمجمل العام تحتوي على كثير من الشوائب والأوساخ والسموم، ونتيجة لتعرضنا لتلك العوامل يجعل البشرة مترهلة، ويجعل قابلية ظهور تجاعيد الوجه بسرعة أكبر؛ لذا يعد الاهتمام بالبشرة قبل النوم مهم جداً لكي نستطيع مقاومة تلك السموم والشوائب التي تعرضنا لها خلال النهار. وأول ما يجب التنويه إليه ومراعاته أنك إذا كنتِ ممن يستخدمون مستحضرات التجميل خلال النهار فمن الضروري إزالة بقاياه قبل النوم؛ وذلك لأن الميك أب بحد ذاته يغلق مسامات الجلد؛ مما يسبب ظهور الرؤوس السوداء والبيضاء في البشرة. أما الأمر الثاني المهم هو استعمال الغسول المناسب لنوع البشرة بشكل يومي قبل النوم، حيث أنه يعمل على التخلص من الزيوت الزائدة على الجلد، والترسبات المتبقية من الميك أب في مسامات البشرة. كما يجب ترطيب البشرة بكريم مرطب قبل النوم، مما يساهم في تأخير الشيخوخة. كما أن من الأمور المهم استعمالها هي الفيتامين C، حيث أنه يساعدنا لنتخلص من السموم. ومن الأمور التي يجب أن نوليها اهتماماً هي الشفاه، فيجب غسلها بالماء الفاتر، ووضع مطري الشفاه قبل النوم، لكي نحافظ على نعومتهما ورطوبتهما، ولكي نقيهما من حدوث جفاف وتشققات. والأهم من كل ذلك هو شرب كأس من الماء قبل النوم، والنوم براحة لمدة 7 إلى 9 ساعات لكي ترتاح البشرة جيداً.

خلطات للبشرة قبل النوم إليكِ طريقة عمل أهم خلطات البشرة المفيدة قبل النوم:

خلطة الدقيق للبشرة قبل النوم المقادير: – طحين أبيض

– زيت الزيتون

– حليب سائل كامل الدسم

طريقة التحضير والاستخدام: في إناء قومي بوضع ملعقتين كبيرتين من الدقيق الأبيض أو الطحين، وملعقة كبيرة من زيت الزيتون، وملعقة كبيرة من الحليب كامل الدسم، ثم اخلطي المكونات جيداً إلى أن تحصلي على خليط متجانس، ومن ثم اتركي الخليط جانباً لكي يرتاح. قومي بتعريض وجهكِ لحمام بخار من أجل فتح مسامات الوجه والاستفادة بأكبر قدر ممكن من الخلطة التي ستقومين بتطبيقها. بعد تعريض وجهكِ لحمام البخار قومي بتوزيع الخلطة على وجهكِ بالكامل مع تفادي منطقة العينين. اتركيها لمدة 20 دقيقة، وبعد ذلك اغسلي وجهكِ بالماء الدافئ ومن ثم بالماء البارد. هذه الخلطة ممتازة جداً لتفتيح البشرة، وتستعمل بشكل يومي إلى أن تحصلي على النتيجة المرجوة. ويمكنكِ عند عمل هذه الخلطة أن تستعملي جزءًا منها وتحتفظي بالمتبقي منها في علبة محكمة الإغلاق في الثلاجة، وتعد صالحة لمدة 4 أيام، ومن ثم يجب عمل خلطة جديدة. خلطة الأرز للبشرة قبل النوم المقادير: – 5 ملاعق من الأرز

– كوبين من الماء

– ملعقة من الدقيق الأبيض

– ملعقة من الزبادي

طريقة التحضير والاستخدام: قومي بغسل الأرز جيداً قبل بدء عمل الخلطة، ومن ثم ضعيه مع الماء في إناء وارفعيه على النار لمدة خمس دقائق، وبعد ذلك قومي بتصفية الأرز من الماء الذي تم سلقه به بحيث تحصلي على مغلي الأرز لوحده. في وعاء آخر قومي بخلط الزبادي مع الدقيق ثم أضيفي إليهما 3 ملاعق من مغلي الأرز، واخلطي المكونات جيداً إلى أن تتجانس وتصبح ذات قوام كريمي. ضعي الخليط على بشرتك لمدة 20 إلى 30 دقيقة، ومن ثم اغسلي وجهكِ بالماء، ستعمل الخلطة على تبييض بشرتكِ وتفتيح لونها وإعطاءها إشراقة ونضارة وسترين نتائج مبهرة. خلطة اليمون والعسل للبشرة قبل النوم المقادير: – ملعقة كبيرة من العسل

– ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون

طريقة التحضير والاستخدام: امزجي العسل مع عصير الليمون حتى تحصلي على خليط ناعم، بعدها وزعيه على بشرتك بواسطة قطعة من القطن. اتركي الخلطة على بشرتك لليوم التالي، وفي الصباح اشطفي بشرتك بالماء البارد. كرري الاستخدام أربع مرات في الأسبوع لتحصلي على أفضل النتائج. خلطة زيت الزيتون للبشرة قبل النوم المقادير: – كمية مناسبة من زيت الزيتون

طريقة التحضير والاستخدام: اشطفي بشرتك جيداً بالماء والصابون، وجففيها، ثم قومي بتدليكها بزيت الزيتون بحركات دائرية ناعمة لحوالي 5 دقائق. اتركي الزيت على بشرتك طوال الليل، واشطفيها في اليوم التالي جيداً. كرري الخلطة حسب حاجتك. خلطة جل الصبار والحليب للبشرة قبل النوم المقادير: – حليب بارد.

– جل الصبار طازج.

طريقة التحضير والاستخدام: اخلطي كميات متساوية من جل الصبار والحليب، وقلبيهم معاً حتى تحصلي على خليط ناعم. طبقي الخلطة على بشرتك، واتركيها حتى اليوم، بعدها اشطفيها جيداً. بإمكانك تكرار العلاج كل يوم. خلطة البرتقال والكركم للبشرة قبل النوم المقادير: – ملعقتان كبيرتان من عصير البرتقال

– رشة من الكركم

طريقة التحضير والاستخدام: امزجي عصير البرتقال مع الكركم حتى تحصلي على خليط ناعم. طبقي الماسك على بشرتك، واتركيه من 20 إلى 30 دقيقة، وكرري الاستخدام يومياً. خلطة قشر البرتقال والزبادي للبشرة قبل النوم المقادير: – قشر برتقال

– زبادي

طريقة التحضير والاستخدام: قومي بطحن قشر البرتقال بعد أن تجففيه، ثم اخلطيه مع الزبادي حتى تحصلي على خليط ناعم. طبقي الماسك على بشرتك، واتركي 20 دقيقة أو حتى تمتصه بشرتك بالكامل. اشطفي بشرتك جيداً، وكرري الاستخدام مرتين في الأسبوع. وفي الختام وجب التنويه لأن الاهتمام بالبشرة خلال الليل وقبل النوم لا يحتاج أكثر من 5 دقائق، لذا يجب على كل من يرغب بالحصول على بشرة نضرة ونقية وخالية من التجاعيد أن يوليها اهتماماً خاصاً قبل النوم مع الاستمرارية