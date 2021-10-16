أبرز أحداث مهرجان الجونة: تعري سقوط فنانات

المستقلة /- شهد مهرجان الجونة منذ لحظة افتتاحه الكثير من الأحداث التي أثارت الضجة، وشغلت الجمهور، سواء من اطلالات الفنانت الجريئة، او تعثر بعضهن على المسرح او طرافة بعض الفنانات امام الكميرات.

ومن ابرز الأحداث التي تصدرت حديث المتابعين على مواقع التواصل: القبلات الحميمية بين الفنان المصري أحمد الفيشاوي وزوجته على المسرح والتي اثارا بها استياء الجمهور، كما تصدرت اطلالات الفنانات الأحاديث، وابرزهن الفنانة نجلاء بدر التي ارتدت فستان كشف أغلب اجزاء جسدها، واطلالة منة شلبي التي استعرضت بها مفاتنها بطريقة ملفتة، وكالعادة اطلالة رانيا يوسف التي انتظرها الجميع، حيث ارتدت فستان كحلي مكشوف الصدر والفخذ وتلقت به الكثير من التعليقات.

كما لفتن بعض الفنانات الأنظار بلقطات طريفة أمام الكميرات، ومن بينهم صبا مبارك والتي داعبت كاميرات المصورين بحركات عفوية خطفت بها القلوب، وكذلك ياسمين صبري استعرضت فستانها امام المصورين بطريقة طريفة، وكذلك شيرين رضا التي ظهرت بإطلالة على طريقة الأميرات وأبرزتها بحركات عفوية على السجادة الحمراء.

أما الإطلالات غير الموفقة، فكانت الفنانة أروى جودة ابرزهن، حيث اعتمدت في حفل افتتاح مهرجان الجونة 2021 على فستان من الستان أبرز عيوب جسمها، ودينا الشربيني ظهرت بفستان اورانج مكشوف لم تتوفق بإختياره.

كما تعرضت بعض الفنانات لمواقف محرجة منها سقوط الفنانة لبلبة على المسرح، كما تعثرت منى زكي بسبب فستانها الذ أعاق حركتها.