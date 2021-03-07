أبرزهم الحسيني سباح المانش.. دمج ذوي الهمم في أول مسلسل درامي مصري

المستقلة/- في عمل جديد من نوعه بعالم الدراما المصرية، أطلقت مبادرة “عالم موازي عالم مساوي” مشروع (حلم) وهو صنع مسلسل درامي تحت اسم “قضية 404″ لطرحه على منصات السوشيال ميديا بهدف دمج ذوي الاحتياجات الخاصة بالوسط الفني، والذي يمثل اختلافا كبيرا من نوعه في عالم الفن.

ومن أبرز المشاركين في هذا العمل الفني، محمد الحسيني المعروف بـ”بسباح المانش” والذي تم تكريمه من السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي وتم تعينه مؤخرا منسقا لأنشطة وشئون ذوي الهمم بوزارة الشباب والرياضة المصرية.

المسلسل من تأليف رامز عباس وسيناريست محمد الصباغ وإخراج محمد الأنصاري الذي يستخدم تقنيات إخراجية جديدة وأماكن تصوير جديدة لدمج ذوي الإعاقة في مجال الفن والمسلسل عمل درامي على منصات السوشيال ميديا ويعتبر جديد من نوعه في عالم الدراما.