أبرزها زووم .. شركة آبل تختار أفضل تطبيقات 2020

المستقلة /- أعلنت شركة “آبل” الأمريكية عن أفضل التطبيقات والألعاب لعام 2020، لأجهزتها “آيفون” و”آيباد” و”ماك”، معظمها كانت عن التعليم عن بُعد والنشاط البدني وأوقات الفراغ.

وفاز تطبيق التمارين الرياضية “ويك أوت” (Wakeout) بالأفضل لجهاز “آيفون”، والذي يسمح بالتدريب في أثناء الحجر المنزلي بسبب فيروس “كورونا المستجد” (كوفيد- 19).

أما تطبيق أجهزة “ماك” للعام الحالي فكان “ديسكو إيليسيوم” (Disco Elysium) لعبة العام.

وقالت “آبل” إن الخيارات في العام الحالي هيمن عليها موضوع “المساعدة”، وإن العديد من التطبيقات المختارة سمحت لمستخدميها بتجاوز صعوبات عام 2020 خاصة في الحجر الصحي.

وأصبح “Zoom” أشهر منصة لعقد مؤتمرات الفيديو في بداية الجائحة، واحتفظ بهذه الصفة حتى مع تزايد أعداد الخدمات الأخرى المنافسة، مثل: “Google Meet” و”Slack” و”Microsoft Teams”.

وتتوقع “Zoom” أن تتراوح إيراداتها في الربع الرابع من العام الحالي بين 806 و811 مليون دولار، وذلك بعد أن ارتفعت إيراداتها للربع الثالث المنتهي في 31 من تشرين الأول الماضي بنسبة 367% إلى 777.2 مليون دولار.

وتمنح “آبل” جوائز لأفضل وأشهر تطبيقاتها كل عام، وعادة تختار موضوعًا يوحد التطبيقات التي تشعر أنها قدمت أكبر قيمة في متجر التطبيقات الخاص بها.

وسيحصل مطورو التطبيقات، لأول مرة، على جوائز مادية مصنوعة من نفس نوع الألمنيوم المستخدم في أجهزة الشركة.

ومن بين التطبيقات الفائزة في العام الحالي، تطبيق برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة “ShareTheMeal”، الذي قال إنه شهد زيادة كبيرة في عدد المتبرعين من خلال تطبيقه.

قائمة التطبيقات الكاملة:

تطبيق iPhone للعام الحالي: Wakeout.

تطبيق iPad للعام الحالي: Zoom.

تطبيق Mac للعام الحالي: Fantastical.

تطبيق Apple TV للعام الحالي: Disney +.

تطبيق Apple Watch للعام الحالي: Endel.

أفضل ألعاب 2020