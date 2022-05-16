آية قرآنية على تاكسي لجذب الركاب.. والشرطة الكويتية تتدخل

المستقلة/- أوقفت وزارة الداخلية الكويتية سيارة أجرة (تاكسي) بعدما انتشرت صورة لها على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث وضع قائدها آية قرآنية “يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين” على ظهر المركبة.

وأفاد الإعلام الأمني، بإحالة المركبة إلى “كراج حجز المرور لوضع قائدها ملصقات مخالفة لقوانين المرور عليها”.

كما ذكرت وزارة الداخلية، في بيانها على تويتر، أنه “جاري استدعاء مالك الشركة وسائق المركبة وذلك لاتخاذ الإجراءات القانوية اللازمة بحقهما”.

وكان مستخدمون على تويتر تداولوا صورة المركبة، مطالبين بتدخل السلطات بعدما وضع قائدها الآية القرآنية إلى جانب ملصقات أخرى.

واختلف بعض المغردين بين جواز وضع مثل هذه الملصقات باعتبارها طريقة “طريفة وذكية للتسويق” وبين من اعترض عليها بسبب استغلال آيات قرآنية في غير محلها.