آية سعد الدين تطلق (حواديت ياكو-سان)

المستقلة/- تطلق الكاتبة والناشرة المصرية آية سعد الدين محتوى مرئي جديد عبارة عن حلقات قصيرة تسمى “حواديت ياكو- سان” كل حلقة تشرح بها أصل مثل أو مقولة تاريخة.

و جاء في الحلقة الأولى شرح لمقولة” ليه الذوق مخرجش من مصر” وتوالت الحلقات بأموال ومقولات مثل ” بيدي لا بيد عمرو وشعرة معاوية واللي ميعرفش يقول عدس و اللي اختشوا ماتوا ورجع بخفي حنين وغيرهم ويتكون الموسم الواحد من ١٢ حلقة يليه الموسم الثاني تسجل فيه أشهر وأشر الموتات على مر التاريخ ويليهم موسم ثالث عن أشهر الأماكن التاريخة التي دار حولها أساطير وحكايات خرافية.

آية سعد الدين كاتبة وناشرة وصحفية خريجة كلية الآثار الاسلامية وهي مالكة ومدير عام دار زين للنشر والتوزيع بالقاهرة.

فازت بالمركز الأول في دورة فورد بالتعاون مع دار الوثائق القومية في دورة تنمية مهارات البحث في مصادر المعرفة، باحثة في مجلة المقتطف المصري ،عملت كمحررة لاصفحة الأدبية” بجريدة كاسل الثقافية ” ،.

صدر لها من الأعمال الأدبية:

– رواية لعنة أنوبيس ج.١ المقبرة

– رواية مذكرات لوسيفر سر كتاب الموتى

– المجموعة القصصية نصف أنثى

– المجموعة القصصية دوائر

-حكاية أم الغلام أساطير أثرية

– حكاية الرأس الصالح أساطير أثرية

– أورخان غازي شخصيات وسير تاريخية

– همايون ترجمة عن شخصية همايون ثاني أباطرة المغول في الهند

– ليك في الرعب مقالات ساخرة

-لعنة أنوبيس ج.٢ عامون

– درب الأغاوات

– رجال عاهدوا الله ج. ١ و ج. ٢

ولها تحت الطبع

– سجل عن الوكالات الإسلامية في مصر “من كتاب متخصص في الآثار”