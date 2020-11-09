آمر فوج عراقي يبيع سيارته ويوزع أموالها على الجنود بعد تأخر الرواتب

المستقلة/- بادر آمر الفوج الرابع لواء 56 في الفرقة الخاصة المقدم الركن علي نهير الحسيناوي ببيع سيارته الشخصية وتوزيع ثمنها على جنوده إثر تأخر الرواتب لشهر تشرين الأول.

وبحسب ما تداولته صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي فإن آمر الفوج وبسبب تأخر الرواتب ومشاهدته الظروف الصعبة التي يمر بها جنوده، قام ببيع سيارته المدنية الخاصة ليقوم بعد ذلك توزيع مبلغ البيع بأكمله على جنوده لمساعدتهم بالإضافة الى تخصيص جزء من المبلغ لتوفير المواد الغذائية لهم.

وينحدر الحسيناوي من قضاء الحي في واسط وتولى منصبه في 17 تشرين الأول الماضي وهو من أبرز القيادات العسكرية الشابة حيث شارك في معارك التحرير ضد داعش.

وفي أول تعليق منه على ذلك، قال آمر الفوج الرابع في منشور على الفيسبوك: “أخواني المقاتلين الأعزاء أود أن أوضح لكم أن ما نشر عني هذا اليوم في مواقع التواصل، ماهو إلا عمل إنساني بيني وبين رب العالمين وليس لغاية أخرى لذلك أرجو منكم عدم النشر”.

منشور آمر الفوج الرابع على حسابه في الفيسبوك

و أنهى مجلس النواب العراقي السبت قراءة ومناقشة مشروع قانون “تمويل العجز المالي”، الذي يتيح للحكومة العراقية اقتراض 41 تريليون دينار (ما يعادل نحو 33 مليار دولار) من أجل تأمين دفع مرتبات الموظفين.

وتعاني حكومة مصطفى الكاظمي، منذ منحها الثقة في أيار الماضي، من أزمة اقتصادية جراء انخفاض أسعار النفط وجائحة كورونا، وانعكست تلك الأزمة على رواتب الموظفين.

واعتاد الموظفون الحكوميون في العراق على تسلم رواتبهم، بدءاً من يوم 15 من كل شهر، وحتى 26 من الشهر نفسه، إلا أنه في أيلول الماضي، تأخر دفع رواتب الموظفين في الحكومة لأول مرة، بسبب الأزمة المالية قرابة 50 يوماً، كما لم توزع رواتب شهر تشرين الأول حتى الآن فيما تم توزيع رواتب المتقاعدين.

وفي مستهل جلسة مجلس الوزراء، يوم الثلاثاء الماضي، وجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي وزارة المالية بإيجاد الحلول بشكل عاجل لصرف رواتب المتقاعدين، مشيراً إلى إنتظار إقرار قانون “تغطية العجز المالي” من قبل مجلس النواب للمباشرة بصرف رواتب الموظفين.

ويمر العراق بأزمة مالية خانقة نتيجة انهيار أسعار النفط وجائحة كورونا وانعكاسات الأوضاع السياسية غير المستقرة في البلاد، وسط عدم إقرار موازنة العام الحالي.

وكان وزير المالية العراقي، علي علاوي، قد قال إنه في حال صوت مجلس النواب على قانون تمويل العجز ستطلق رواتب الموظفين بشكل مباشر، مشيراً إلى أن المبلغ المتضمن في قانون تمويل العجز “سيؤمن الرواتب لغاية الشهرين الأولين من العام المقبل”.

وأرسلت الحكومة العراقية مشروع قانون سد العجز المالي إلى البرلمان في (11 تشرين الأول 2020)، وينص القانون على حاجة العراق إلى اقتراض 41 ترليون دينار للأشهر الأربعة الأخيرة من العام الحالي، حيث أن تمرير مشروع القانون من قبل البرلمان سيمكن الحكومة من سد العجز المالي باللجوء إلى الاقتراض، وسيحل بديلاً عن موازنة 2020.

كما أصدرت الوزارة بياناً في 30 تشرين الأول الماضي حول رواتب الموظفين لشهر تشرين الأول ورد فيه أن الإيرادات الحالية للحكومة غير كافية وعائدات النفط الشهرية تقل عن 50% من النفقات الجارية للحكومة، مشيراً إلى أنه “لا خيار سوى اللجوء إلى قروض قصيرة الأجل من البنوك الحكومية من الآن وحتى نهاية عام 2020”.

واعتبرت اللجنة المالية النيابية مؤخراً، أن العراق سيتعرض للإفلاس خلال 6 أشهر في حال إقرار قانون الاقتراض الجديد.

وفي 24 حزيران الماضي، أقر مجلس النواب العراقي، قانوناً يتيح للحكومة اقتراض نحو 18 مليار دولار من الداخل والخارج، لسد العجز المالي في البلاد، وحدد القانون سقفاً أعلى للاقتراض بـ5 مليارات دولار من الخارج، و15 تريليون دينار من الداخل.

وعن استقطاع جزء من رواتب الموظفين أشار وزير المالية إلى أن غالبية الموظفين “لا يشملهم الاستقطاع بل يشمل المخصصات لفئات محددة، وهناك توجه لجمع تقاعد العاملين في القطاع الخاص مع هيئة التقاعد الوطنية مع توحيد سنوات الإحالة إلى التقاعد والاستقطاعات.

وصوت مجلس النواب العراقي، بتاريخ (10 حزيران 2020) على قرار يرفض فيه الاستقطاع من رواتب الموظفين كافة أو المتقاعدين بأي شكل من الإشكال ورفض أي ضرائب تفرض عليه ما لم ينص عليها بقانون مشرع. (النهاية)