آمبر هيرد مهددة باستبعادها من فيلم” أكوامان 2″ بعد استبعاد زوجها السابق من الوحوش الجميلة3

المستقلة .. أدانت الممثلة الأمريكية آمبر هيرد ،حملة استبعادها من بطولة الجزء الثاني من سلسلة أفلام الأكشن والخيال العلمي: “أكوامان Aquaman”– ،بعد مشاكلها القضائية التي شهدتها في الفترة الأخيرة ،وورطتها في قضايا عنف منزلي وتشهير مع زوجها الممثل العالمي جوني ديب بطل “قراصنة الكاريبي” الشهير ،ووصفت هيرد الحملة بـ “الحملة المدفوعة”.

وبحسب موقع صحيفة “أندبندنت” البريطانية، ،فإن معركة آمبرد هيرد وجوني ديب ما زالت محتدمة،ونشرت الصحيفة تقريراً ،أكدت فيه أن آمبر هيرد أدانت جوني ديب،وقالت إن زوجها السابق جوني ديب أكبر منها، ونجوميته بالتأكيد أضخم منها بكثير، وبالتالي تمكن من استغلالها لصالحه في معركته معها، حيث استطاع توجيه عدة ضربات لها طوال 4 سنوات مضت، وأقصاها من فيلم ” الرجل المائي- اكوامان” بادعاءاته الدائمة عليها.

وقالت هيرد إنها تتعرض لحملات مدفوعة لاستبعادها عن العمل في الفيلم، وأن زوجها السابق يستطيع التلاعب بالناس”.

وأكدت آمبر هيرد أن الحملات والشائعات المدفوعة عبر مواقع التواصل الإجتماعي لا تملي إختيارات وقرارات لا أساس لها في الواقع وأنها متحمسة لبدء تصوير فيلم “أكوامان 2” في عام 2021 المقبل.

حملة ومليون توقيع تطالب باستبعاد آمبر هيرد من فيلم “أكوامان2”

وجاء تصريح آمبر رداً على إطلاق عريضة لإسقاطها من فيلم “اكوامان2“.

العريضة، التي تلقت أكثر من مليون توقيع، أعدها محبو زوج هيرد السابق جوني ديب،وكانت على غرار ما حدث مع جوني ديب،وإقصائه من تجسيد دور القرصان “جاك سبارو” في سلسلة “قراصنة الكاريبي،على خلفية اعتدائه بالضرب على آمبر هيرد، حيث دشن عدد كبير من المشاهدين حملة لاستبعاد آمبر هيرد من بطولة فيلمها الجديد “أكوامان2”.

يشار إلى أن جوني ديب اتهم بعدة قضايا ضرب واعتداء على زوجته السابقة آمبر هيرد لفظياً وجسدياً خلال فترة زواجهما القصيرة التي دامت 15 شهراً فقط.

واستاء جوني ديب للغاية منها ومن صحيفة “ذا صن”،التي رفع دعوى تشهير ضدها بذريعة إساءتها لسمعته،ونفى تماماً أنه مارس العنف المنزلي على زوجته السابقة آمبر هيرد،وزعم أنها هي أساءت إليه،بتهم متبادلة بينهما حيرت الرأي العام.

10 ملايين دولار عن فيلم “الوحوش الرائعة3”

لكن رغم خسارة جوني ديب قضية التشهير ضد الصحيفة البريطانية، واقتناع القاضي بأن ما نشره تقرير الصحيفة البريطانية حول ضرب ديب لزوجته صحيح، ووصف جوني ديب الحكم القضائي البريطاني بالسريالي،وبأنه لن تتحدد حياته ومسيرته المهنية في هذه اللحظة من الزمن،ملمحاً إلى رغبته بالإستمرار في معركته القانونية،

فإن الملايين من محبيه يؤمنون ببراءته رغم كل تصريحات زوجته السابقة آمبر هيرد،كما أن صديقاته السابقات من الشهيرات،نفين أنه رجل مسيء خلال ارتباطهن به، ورغم كل هذا تحاول شركات الإنتاج في هوليوود إبراز موقفها المناهض للعنف المنزلي بكافة أشكاله،وتفادي خسارة بعض عائداتها في حال أسندت بطولة أحد أفلامها لنجم متهم بممارسة العنف المنزلي ضد زوجته،خاصة بعد ارتفاع أصوات النساء وكسرهن حاجز الصمت في هوليوود،وكشفهن أبرز رجال هوليوود المتحرشين .

ورغم استبعاد جوني ديب بعد تصويره مشهداً واحداً فقط من الإستمرار بفيلم: “الوحوش الرائعة 3″، فإنه سيتقاضى أجره كاملاً عنه، والبالغ 10 ملايين دولار،ما يساوي 7 ملايين و600 ألف جنيه استرليني.

ويتوقع أن يحل مكان جوني ديب،الممثل مادس ميكلسين بدور الشرير جيليرت جرينديلوالد.