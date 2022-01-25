آل ثاني يبحث مع نظيره الامريكي الملف الأفغاني ومحادثات الملف النووي الإيراني

المستقلة /- بحث وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، في اتصال هاتفي، مستجدات الملف الأفغاني ومحادثات فيينا حول الملف النووي الإيراني.

وأوضحت وكالة الأنباء القطرية الرسمية “قنا” أن الوزيرين استعراضا “العلاقات الثنائية الاستراتيجية” بين بلديهما، وسبل تطويرها في مختلف المجالات.

وأضافت أنه “تم التطرق إلى آخر مستجدات الملف الأفغاني، بشقيه الأمني والسياسي والمحادثات النووية (حول الملف النووي الإيراني المنعقدة في العاصمة النمساوية فيينا)، إلى جانب تبادل الآراء حول أهم التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية”.