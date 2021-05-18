آل الشيخ يرد على وزير خارجية لبنان : أفتخر أني راعي

المستقلة/- ردّ رئيس هيئة الترفيه في السعودية، المستشار تركي آل الشيخ، على تصريحات وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال شربل وهبه، بتغريدة على حسابه في موقع “تويتر”.

ونشر آل الشيخ تغريدة جاء فيها: “اولاً افتخر اني بدوي وافتخر اني راعي غنم الي على فكره وظيفة اكثر من 25 رسول ومنها حبيبي رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم …وافتخر اني من ارض الابطال والصحابه … الي اقدر اقوله الله يعيين الشعب اللبناني الشقيق فمنهم اشخاص نحبهم وطيبون ومبدعون وشرفاء وكرام …!”.

وفي تغريدة ثانية، كتب آل الشيخ: “هل يعود لبنان الجميل الذي أنجب مفكرين مثل جبران خليل جبران وميخائيل نعيمة و مبدعين مثل فيروز و وديع الصافي وهل يعود لبنان بثقافته وفنه و رقي أهله كما كان عزيزاً لدى كل عربي لا تقسو على اهلنا في لبنان فهم مظلومين وابتلاء … الله يصبرهم!”.

المصدر: ليبانون ديبايت

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