آريين روبن يعتزل كرة القدم

المستقلة/- أعلن الهولندي آريين روبن نجم ريال مدريد وبايرن ميونخ السابق، اعتزاله كرة القدم، اليوم الخميس، عن عمر يناهز الـ37 عاما.

ونشر روبن لاعب جرونيجن الهولندي، على حسابه الرسمي على “إنستجرام”: “أصدقاء كرة القدم الأعزاء، لقد قررت إنهاء مسيرتي الكروية، وهو اختيار صعب للغاية، لكنني أود أن أشكر الجميع على هذا الدعم الحار.. مع تحياتي”.

وبدأ روبن مسيرته الكروية في صفوف جرونيجن، قبل أن ينضم لأيندهوفن، ثم تشيلسي وبعده تجربة قصيرة في ريال مدريد، قبل أن يبدأ مرحلة التألق بقميص بايرن ميونخ الذي لعب له 10 سنوات قبل أن يختتم مسيرته في جرونيجن.

وتوج روبن خلال مسيرته بالعديد من الألقاب، أهمها لقب دوري الأبطال مع بايرن ميونخ، كما حصد الدوري الإنجليزي مرتين، والدوري الألماني 8 مرات، والدوري الإسباني مرة، والدوري الهولندي مرة، وكأس العالم للأندية وكأس السوبر الأوروبي، وغيرها من الألقاب.

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