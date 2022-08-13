آرسنال يواصل التألق ويفوز على ليستر سيتي في مباراة مثيرة

المستقلة/- نجح آرسنال في تحقيق انتصار ثمين على ضيفه ليستر سيتي بنتيجة (4-2)، في المباراة التي أقيمت على ملعب الإمارات، ضمن إطار الجولة الثانية من بطولة البريميرليج.

وشهدت المباراة تألق المهاجم البرازيلي جابرييل جيسوس بشكل ملفت، والذي ساهم بشكل مباشر في تحقيق الانتصار بمباراة اليوم، وقاد الفريق للصعود إلى المركز الثاني، متخلفاً بفارق الأهداف عن مانشستر سيتي المتصدر.

وبعد مرور 35 دقيقة فقط، كان آرسنال متقدماً على ليستر سيتي بهدفين نظيفين، حملا توقيع جابرييل جيسوس. حيث أحرز هدفه الأول بحلول الدقيقة 23 بطريقة رائعة جداً، ثم أضاف الهدف الثاني بعد 12 دقيقة.

وخرج ليستر سيتي من مناطقه مع بداية الشوط الثاني بحثاً عن تقليص النتيجة، وبالفعل أحرز هدفه الأول عند الدقيقة 53 الذي جاء عن طريق ويليام ساليبا مدافع آرسنال بالخطأ في مرماه. لكن الجانرز نجح سريعاً في تعزيز النتيجة بتسجيل الهدف الثالث بأقدام جرانيت تشاكا بعد دقيقتين فقط، وبصناعة من جيسوس المتألق.

وعاد ليستر سيتي وقلّص الفارق مرة أخرى بتسجيله الهدف الثاني عن طريق جيمس ماديسون بحلول الدقيقة 74. لكن آرسنال كرر الأمر ذاته ووسع الفارق مجدداً بعد دقيقة واحدة فقط، وحمل الهدف الرابع توقيع النجم البرازيلي الشاب جابرييل مارتينيلي، مستغلاً تمريرة جيسوس الذي ساهم بجميع أهداف فريقه.