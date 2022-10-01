آرسنال يتجاوز توتنهام ويحتفظ بصدارة البريميرليغ

المستقلة/- ضمن آرسنال البقاء متصدرا لجولة جديدة، بعدما حسم ديربي شمال لندن لصالحه أمام ضيفه توتنهام، بنتيجة (3-1) مساء اليوم السبت، في افتتاح الجولة التاسعة من الدوري الإنكليزي الممتاز.

وسجل أهداف الجانرز كل من: توماس بارتي (20) وجابرييل جيسوس (49) وجرانيت تشاكا (67)، فيما أحرز هاري كين هدف توتنهام الوحيد، من ركلة جزاء (31).

وارتفع رصيد آرسنال بهذا الفوز إلى 21 نقطة، متصدرا الترتيب بفارق 4 نقاط أمام مانشستر سيتي، الذي يلعب غدا الأحد مع مانشستر يونايتد، فيما تجمد رصيد توتنهام عند 17 نقطة، في المركز الثالث.

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