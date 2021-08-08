آراس حبيب : المعادلة الوحيدة لتفيذ برنامج متكامل هي”الموالاة والمعارضة”

المستقلة /-صرّح عضو مجلس النواب عن بغداد آراس حبيب كريم ، اليوم الأحد، أن المعادلة الوحيدة لتنفيذ برنامج متكامل يلبي طموحات المواطن العراقي هي “الموالاة والمعارضة”، معتبرا في الوقت ذاته بأن تأكيد القوى السياسية على إجراء الانتخابات في موعدها “يؤسس لمرحلة صحيحة من العمل الديمقراطي من خلال صناديق الاقتراع لا الشارع”.

وقال كريم في بيان اليوم، “نأمل أيضا أن نؤسس لمعادلة الموالاة والمعارضة لأنها الوسيلة الوحيدة لتنفيذ برامج يمكن أن تلبي طموحات المواطن العراقي”.

وأضاف “وبصرف النظر عن اية مبررات للمشاركة في الانتخابات أو مقاطعتها فإن إنجاز الانتخابات يعطي رسالة للمواطن أن القوى السياسية تحترم وعودها حياله”.

وفي شهر تموز الماضي، أعلن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، مقاطعة الانتخابات البرلمانية، وفي الوقت ذاته قرر سحب يده من الحكومة الاتحادية الحالية برئاسة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، والحكومة اللاحقة أيضا.

ومن بعده قرر الحزب الشيوعي العراقي مقاطعة الانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها في شهر تشرين الأول المقبل، وشدد على ضرورة محاسبة المسؤولين عن القتل والاغتيالات في البلاد.

ليلحق بهم المنبر العراقي بزعامة أياد علاوي، وجبهة الحوار الوطني بزعامة صالح المطلك، اللذان أعلنا الانسحاب من الانتخابات.

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