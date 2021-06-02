آخر مستجدات الوضع الصحي لحسن نصرالله

المستقلة /- اثارت الوعكة الصحية الغامضة التي يتعرض لها امين عام حزب الله الشيعي اللبناني حسن نصر الله جدلا سياسيا والكترونيا في العالم العربي .

وقد تضاربت الانباء، حول طبيعة المرض الذي يعاني منه نصر الله وحالته الصحية فيما اذا كانت سيئة او متوسطة، وقد حقق اسم #حسن_نصرالله ترندا على مواقع التواصل الاجتماعي .

وفي تطور لافت نقلت صحيفة الجمهورية اللبنانية عن مقربين من نصر الله قولهم ان حالته العامة جيدة وانه يعاني من تحسس ربيعي والتهاب ربيعي، نافية تلك المصادر اصابة نصر الله بفيروس كورونا .

وكشفت المصادر ان نصر الله يتابع عمله من سرير الشفاء عبر الهاتف، وانه يدير الملفات المعني بها.

وكان حزب الله اصدر تعميما جاء فيه ان ” نصر الله بخير ولا داعي للقلق”، مؤكدا لانصاره ضرورة عدم الالتفات الى الشائعات.

وبينت المصادر ان نصر الله تواصل مع احد الاطباء في الولايات المتحدة، الذي اطلع على حالته واشارت الى انه يعاني من التهاب ربيعي طبيعي ولا يوجد داعي للقلق او الخوف، وفق الصحيفة التي اشارت الى انه تلقى ايضا نصائح بتناول الطب العربي مثل نبات شجر الكينا المغلي بالماء والذي يساعد على تخفيف اعراض الالتهاب .

فيما كشف مسؤول لبناني انه اتصل بامين عام الحزب، وان صوته بدأ بالتحسن، ويتعافي يوما عن يوم .

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