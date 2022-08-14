آثار ميسان توقف التجاوزات على الأماكن الأثرية في الكحلاء و البتيرة

 

المستقلة/-علي قاسم الكعبي/..أعلنت مديرية شرطة محافظة ميسان  اليوم الأحد 14 آب عن تمكن قسم حماية الآثار والتراث من إيقاف بعض التجاوزات على الأماكن الأثرية في قضاء الكحلاء منطقة البتيرة اطراف مركز المدينة

وقال إعلام المديرية لـ(المستقلة) ان المديرية أوقفت التجاوزات على المواقع الأثرية في هذه الأماكن،

وأشار الى ان ذلك جاء  بهدف متابعة ورصد التجاوزات الحاصلة على الأماكن التراثية  مؤكدا أنه لوحظت بعض التجاوزات على تل الخنصر في قضاء الكحلاء من خلال حفر بئر ماء بالقرب من محرمات التل.

وأضاف  شوهد في منطقة البتيرة خمسة تجاوزات على تل الگبان الأثري من خلال بناء حسينيات بالقرب من محرمات التل، مؤكدا إيقاف تلك التجاوزات  على الفور واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

ونقل عن المديرية تعهدها بحماية الأماكن الأثرية من التجاوزات الحاصلة. والعمل على إشاعة الثقافة الأثرية وكيفية المحافظة على البيوت التراثية والأماكن التراثية من التجاوز وفق قانون الآثار والتراث رقم ٥٥ لسنة ٢٠٠٢ ساري المفعول.

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