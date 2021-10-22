آثار كدمات على بشرى بأول ظهور بعد الحادث – صورة

المستقلة /- حرصت الفنانة المصرية بشرى على المشاركة في جلسة تصوير مصر القديمة في السينما، الخميس، ضمن فعاليات الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي، رغم الإصابات والرضوض التي تعرضت لها بسبب حادث سير وقع الأربعاء.

وحضرت بشرى برفقة زوجها، وظهرت بكدمات في رأسها ورباط على يديها، وتلقت تحية الحضور عقب وصولها إلى القاعة للمشاركة في جلسة تصوير مصر القديمة في السينما.

وكانت الفنانة المصرية قد تعرضت لحادث بمدينة الجونة، حيث كانت تجري أحد اللقاءات الصحافية على هامش المهرجان، لكنها فوجئت بانزلاق عجلات السيارة الخلفية التي تقلها.

وتعرضت بشرى للانقلاب أثناء تواجدها داخل السيارة مع السائق، حيث تعرض هو الآخر إلى الإصابة أثناء التصوير.