آثار كدمات على بشرى بأول ظهور بعد الحادث – صورة

المستقلة /- حرصت الفنانة المصرية بشرى على المشاركة في جلسة تصوير مصر القديمة في السينما، الخميس، ضمن فعاليات الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي، رغم الإصابات والرضوض التي تعرضت لها بسبب حادث سير وقع الأربعاء.
وحضرت بشرى برفقة زوجها، وظهرت بكدمات في رأسها ورباط على يديها، وتلقت تحية الحضور عقب وصولها إلى القاعة للمشاركة في جلسة تصوير مصر القديمة في السينما.

وكانت الفنانة المصرية قد تعرضت لحادث بمدينة الجونة، حيث كانت تجري أحد اللقاءات الصحافية على هامش المهرجان، لكنها فوجئت بانزلاق عجلات السيارة الخلفية التي تقلها.
وتعرضت بشرى للانقلاب أثناء تواجدها داخل السيارة مع السائق، حيث تعرض هو الآخر إلى الإصابة أثناء التصوير.

 

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

ظهور “شذى حسون” مع محمد رمضان بسيارته .. يثير الجدل

اخر الاخبار

أردوغان يهدد بطرد 10 سفراء بينهم الاميركي والفرنسي

اخر الاخبار

مصر.. اختفاء 47 ألف قضية بطريقة غامضة

اخر الاخبار

آثار كدمات على بشرى بأول ظهور بعد الحادث – صورة

اخر الاخبار

وفاة ممثل لبناني قدير

اخر الاخبار

إنتحار نجمة مواقع تواصل مشهورة خلال بث مباشر

اخر الاخبار

فانغا العمياء تحذر مما سيحدث في الأيام القادمة

اخر الاخبار

فانغا العمياء تحذر مما سيحدث في الأيام القادمة

اخر الاخبار

بعد تصدر خبر اختفاءها الترند.. هذه اخر أخبار الطفلة السعودية نوف القحطاني

اخر الاخبار

حكم الإعدام يطال 24 شخصا في سوريا

اخر الاخبار

بعد توقف لعامين.. عودة الرحلات الجوية بين العراق والسعودية

اخر الاخبار

الملكة إليزابيث أمضت ليلة الخميس في المستشفى

اخبار العراق

اعتقال 145 مطلوبا للقضاء في كربلاء بينهم محكوم غيابيا بالإعدام

اخبار العراق

تقرير دولي: الحقائق الناجمة عن الهجرة بسبب تغيير المناخ في مدن جنوب العراق

اخبار العراق

محافظ ميسان يعلن تحويل جميع الاجور اليومية الى عقود حسب قرار 315

اخر الاخبار

فيلم “البطل” للمخرج “اصغر فرهادي” يمثّل السينما الايرانية في اوسكار 2022

اخبار العراق

هوشيار عبدالله : سجن المعلم (بدل برواري) مثال على مصادرة الحريات في كردستان