آبل تكشف رسميا عن مواصفات حاسبها الجديد iPad Pro

المستقلة/- كشفت آبل رسميا عن مواصفات حاسب iPad Pro الذي جهزته بمواصفات تجعله مميزا عن جميع حواسبها اللوحية الأخرى.

وجاء الحاسب بهيكل أنيق من البلاستيك والألومينيوم والزجاج المضاد للصدمات والخدوش، أبعاده (280.6/214.9/6.4) ملم، وزنه 682 غ.

وحصل الجهاز على شاشة Liquid Retina XDR mini-LED LCD بمقاس 12.9 بوصة، دقة عرضها (2048/2732) بيكسل، ترددها 120 هيرتزا، وتعمل مع تقنيات HDR10 و Dolby Vision لتوفير دقة عالية للفيديوهات والصور.

وحصل الحاسب على لوحة مفاتيح خارجية، كما جهّز بقلم ذكي للكتابة والرسم على الشاشة، وبات بالإمكان التحكم بالصور والملفات على شاشة الحاسب باستخدام هذا القلم عن مسافة 12 ملم.

 

ويعمل الحاسب بنظام iPadOS 16، ومعالج Apple M2، ومعالج رسوميات Apple GPU، وذواكر وصول عشوائي 8 /16 غيغابايت، وذواكر داخلية 128/256/512 غيغابايت، وذواكر 1 و2 تيرابايت.

أما الكاميرا الأساسية فأتت ثنائية العدسة بدقة (12+10) ميغابيكسل، وفيها مستشعر TOF 3D LiDAR ، والكاميرا الأمامية جاءت بدقة 12 ميغابيكسل.

وحصل iPad على منفذ USB Type-C 4، وأنظمة لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، و تقنيات Nano-SIM, eSIM للاتصال مع الشبكات الخلوية، وبطارية بسعة 1058 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 18 واطا.

 

اقرأ المزيد
اخبار مصر

نقيب المهن الموسيقية في مصر يكشف تفاصيل احتجاز المغنية شيرين عبدالوهاب

اخر الاخبار

طقس العراق : ارتفاع جديداً في درجات الحرارة الأسبوع المقبل

اخر الاخبار

استقرار أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في بغداد و المحافظات .. اليوم الخميس

اخر الاخبار

ارتفاع أسعار الذهب من عند أدنى مستوى لها في ثلاثة أسابيع

اخر الاخبار

jeep تزيح الستار عن مركبتها الجديدة ذات الدفع الرباعي

اخبار العراق

التخطيط ترجح إجراء التعداد السكاني في العراق نهاية عام 2023

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخبار مصر

نقيب المهن الموسيقية في مصر يكشف تفاصيل احتجاز المغنية شيرين عبدالوهاب

اخر الاخبار

استقرار أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في بغداد و المحافظات .. اليوم الخميس

اخر الاخبار

آبل تكشف رسميا عن مواصفات حاسبها الجديد iPad Pro

اخر الاخبار

jeep تزيح الستار عن مركبتها الجديدة ذات الدفع الرباعي

اخبار العراق

ارتفاع الليرة التركية مقابل الدينار العراقي لـ يوم الخميس…

اخبار العراق

التخطيط ترجح إجراء التعداد السكاني في العراق نهاية عام 2023

اخر الاخبار

ارتفاع اسعار النفط اليوم الخميس

اخر الاخبار

ارتفاع اسعار النفط اليوم الخميس

اخر الاخبار

الفيلم الاردني” فرحة ” يتوج بالجائزة الكبرى لمهرجان الدار البيضاء للفيلم العربي

اخبار العراق

شرطة السليمانية تعتقل احد المتهمين بغرق قارب المهاجرين في المانش

الاخبار

تطبيقات التكسي المتطورة توفر فرص عمل وتقدم خدمات امنة

اخبار العراق

بالتعاون مع جامعة ميسان.. النفط تنظم معرضا للرسم والاعمال اليدوية

اخبار العراق

فايروس معدي يصيب حقل اسماك في كربلاء والمحافظة توجه بغلقه

اخبار العراق

إقامة مشاريع إنمائية زراعية في كربلاء بتمويل من الأمم المتحدة ومنظمة الفاو

اخر الاخبار

طبيب يمني يحقق انجازات نوعية في جراحة العظام والتشوهات الخلقية

اخبار العراق

الاطار التنسيقي : كابينة السوداني ستمرر بسهولة يوم السبت المقبل

اخبار العراق

خبراء يؤكدون.. حكومة الكاظمي تسببت بارتفاع الفساد الى ارقام غير مسبوقة