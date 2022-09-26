آبل تعلن عن إطلاق تحديث لـ نسخة iOS 16.0.2 الجديد

المستقلة /- أعلنت آبل عن إطلاق نسخة iOS 16.0.2 الجديدة التي حملت معها إصلاحات برمجية للعديد من المشكلات التي أرّقت مستخدمي هواتف آيفون الحديثة والقديمة منها.

وتبعا للمعلومات التي أوردتها آبل فإن نسخة iOS 16.0.2 لم تحمل ميزات إضافية، بل تعديلات برمجية لمعالجة مشكلات الهواتف، ومن أهم المشكلات التي تعالجها مشكلة اهتزاز صورة الكاميرا في هواتف Pro و 14 Pro Max عند التصوير عبر بعض التطبيقات الخارجية.

وعالجت النسخة الجديدة من iOS أيضا المشكلات التي كانت تتسبب بعدم استجابة شاشات هواتف iPhone X، و XR، وiPhone 11 للّمس في بعض الأحيان.

ومع النسخة الجديدة أيضا تم إصلاح العطل البرمجي الذي تسبب بتعتيم الشاشة أثناء تفعيل هواتف آيفون.

وأصلحت مع iOS 16.0.2 أيضا المشكلة التي كانت تتسبب بظهور إشعارات متكررة عند قيام المستخدم بعملية نسخ البيانات ولصقها في الهاتف، كما عولجت المشكلة التي تسببت بعدم توفر VoiceOver عند إعادة تشغيل بعض هواتف آيفون.

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